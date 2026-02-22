Slušaj vest

Miki Dudić, sin Hasana Dudića i pevačice Zlate Petrović privlači ogromnu pažnju javnosti s obzirom da se trenutno nalazi u "Eliti 9", a sada je njegov otac Hasan otkrio o sinu, do sada nepoznate detalje javnosti.

Kako je Hasan istakao na samom početku, veoma je ponosan na svog sina Mikija Dudića, kao i na njegovo učešće u rijalitiju.

- Mogu reći da sam ponosan, on je mene oduševio. Pokazao je da je čovek na mestu! Ima ćerku 18. godina, sina fudbalera. Ja se ponosim na njih, a naravno i otac. Što se tiče mog Mikija, toliko sam čestitki dobio. Evo, u ovom tržnom centru, pozdravljaju me ljudi i govore: "Imate predivnog sina, mnogo je kulturan". On je upao tamo gde mu i nije mesto, on je odmalena svirao. Išao je u Osnovnu školu, bio je odličan, završio je nižu muzičku u Šapcu, pa je prešao u Beograd i završio srednju školu. On voli da se druži, ali ne zna da psuje, on je na mog pokojnog oca povukao - rekao je Hasan, a onda je dodao:

1/5 Vidi galeriju Miki Dudić Foto: Kurir, ATA images, Kurir, Printscreen

- On se tamo suzdržava, takav je, vidim da mu je teško. Izdržaće, ovo je jedna škola za njega umesto vojske, da očvrsne. Verujem da će krenuti da radi ono što najbolje radi, a to je da svira i komponuje. On je svirao meni i mojim kolegama, mnogim pevačima je svirao na veoma popularnim pesmama. Molim Boga dragog da sve prođe u najboljem redu. Ja se sekiram svaki dan kao i svaki roditelj, popijem tabletu da me malo smiri, ali će biti sve okej.

"Miki se totalno izgubio"

Podsetimo, Miki je nedavno izneo stav da je njegov brat još uvek nezreo, te da Ena nije za njega, što je mali Peja nedavno prokomentarisao.

- Mislim da se totalno izgubio u proteklih par nedelja, ne zna šta priča. Miki je gledao mene i Enu prošle sezone Elite i nema neke šire vidike što se tiče našeg života van rijalitija. Miki mene voli i gleda me kao malog brata i zauvek ću ostati neko ko je klinac za njega. Mi svadbu još nismo planirali, a ni dete. Dragi Bog će reći kad će to biti - počeo je Peja priču.

Peja je tad spomenuo i Mikijevu zabrinutost zbog toga što će njihova majka, pevačica Zlata Petrović, svoj stan dati upravo njemu i Eni.

1/6 Vidi galeriju Zlata Petrović i Desingerica Foto: Printscreen

- Majka je ta koja se borila za nas sve i na njoj je odluka ko će šta dobiti. Ona može to sve da proda što je zaradila i da ode u Dunav da baci sve, to je njena stvar. Majka nas nije nikad razdvajala i Miki i ja nikad nismo imali problem što se tiše nekretnina. Miki ima ispran mozak sad trenutno i misli da će sve napolju propasti i srušiti se. Što se tiče snimaka što je video, on meni to nikad nije rekao, tako da mislim da je to čista laž. Ena je stvarno predivna i svi mogu da pogledaju naše klipove sa Tajlanda, gde se vidi kako smo se proveli i uživali na lep način. Miki je rekao da na Tajlandu ima trandži, da ćemo praviti tamo svadbu sa njima, on ni ne zna niti je video kako smo mi uživali - objašnjava Peja.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: