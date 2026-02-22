ZVEZDA - PARTIZAN: Večiti izlaze na teren i nastavljaju bitku za TITULU!
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana u nedelju od 17 časova odmeriće snage u 178. večitom derbiju, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Tuča navijača
U beogradskom naselju Petlovo brdo došlo je do tuče navijača Crvene zvezde i Partizana uoči derbija. Više informacija čeka vas na sledećem linku:
Danas još jedan derbi
Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana na teren će od 17 časova na Marakani, a futsaleri večitih rivala igraju svoj derbi od 19.30 u Rakovici. Više o ovoj temi na sledećem linku:
Zvezda održala Skupštinu
FK Crvena zvezda održao je Skuštinu na kojoj se obratio i Zvezdan Terzić koji je otkrio detalje poslovanja tima sa Marakane. Više o svemu pročitajte na sledećem linku:
Veliko interesovanje
Deluje da će tribine Marakane biti pune, a više informacija možete pročitati na sledećem linku:
Reč trenera
Šta su treneri, Dejan Stanković sa jedne, odnosno Nenad Stojaković sa druge strane, rekli uoči ovog meča, možete pročitati na sledećim linkovima:
Prethodni okršaj
Prethodni, 177. večiti derbi, Crvena zvezda rešila je u svoju korist rezultatom 2:1. Golove su postigli Elšnik i Radonjić za Zvezdu, odnosno Jovan Milošević za Partizan.
Stanje na tabeli
Crvena zvezda trenutno je prva sa 54 osvojena boda, dok je Partizan drugi sa bodom manje i definitivno će ovaj meč biti veoma važan u borbi za titulu.
Haos oko sudije
Pavle Ilić delegiran je da sudi 178. večiti derbi i to je izazvalo revolt u Partizanu. Večiti su krenuli u rat saopštenjima, a više informacija čeka vas na sledećim linkovima:
Gde gledati derbi
Gde možete gledati direktan prenos večitog derbija? Više informacija možete pronaći na ovom linku: