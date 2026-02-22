Svi događaji
15:04

Tuča navijača

U beogradskom naselju Petlovo brdo došlo je do tuče navijača Crvene zvezde i Partizana uoči derbija. Više informacija čeka vas na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalHAOS PRED VEČITI DERBI! Žestok okršaj navijača Zvezde i Partizana: IMA POVREĐENIH!
15:03

Danas još jedan derbi

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana na teren će od 17 časova na Marakani, a futsaleri večitih rivala igraju svoj derbi od 19.30 u Rakovici. Više o ovoj temi na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalNEDELJA JE DAN ZA DERBIJE! Pored fudbalera, na teren će i futsaleri Crvene zvezde i Partizana! Vladimir Lazić i Uroš Krasnić najavili predstojeći okršaj večitih
01.jpg

15:02

Zvezda održala Skupštinu

FK Crvena zvezda održao je Skuštinu na kojoj se obratio i Zvezdan Terzić koji je otkrio detalje poslovanja tima sa Marakane. Više o svemu pročitajte na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalOSTVARILI SMO 534 MILIONA EVRA PRIHODA U POSLEDNJIH 12 GODINA! Zvezdan Terzić se oglasio i otkrio detalje poslovanja Crvene zvezde, ali i planove za budućnost!
zvezda-prozivka-567146.JPG

15:01

Veliko interesovanje

Deluje da će tribine Marakane biti pune, a više informacija možete pročitati na sledećem linku:

Ne propustiteFudbalOGROMNO INTERESOVANJE ZA VEČITI DERBI! Deluje da će tribine biti pune: Iz Zvezde pustili dodatni kontingent karata za istočnu i severnu tribinu!
PARTIZAN-ZVEZDA_50.JPG

15:00

Reč trenera

Šta su treneri, Dejan Stanković sa jedne, odnosno Nenad Stojaković sa druge strane, rekli uoči ovog meča, možete pročitati na sledećim linkovima:

Ne propustiteFudbal"DERBI JE UTAKMICA U KOJOJ NEMA KALKULACIJA!" Dejan Stanković jasan pred okršaj sa Partizanom: "Nema tu ko je slabiji, ko jači... Tad daješ sve!"
ZVEZDA-PRESS_20.JPG
Fudbal"IDEMO NA POBEDU U DERBIJU" Nenad Stojaković samouveren uoči meča protiv Zvezde: "Imaju veliki roster, ali..."
Nenad Stojaković

14:59

Prethodni okršaj

Prethodni, 177. večiti derbi, Crvena zvezda rešila je u svoju korist rezultatom 2:1. Golove su postigli Elšnik i Radonjić za Zvezdu, odnosno Jovan Milošević za Partizan.

177. večiti derbi Partizan - Crvena zvezda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

14:58

Stanje na tabeli

Crvena zvezda trenutno je prva sa 54 osvojena boda, dok je Partizan drugi sa bodom manje i definitivno će ovaj meč biti veoma važan u borbi za titulu.

14:57

Haos oko sudije

Pavle Ilić delegiran je da sudi 178. večiti derbi i to je izazvalo revolt u Partizanu. Večiti su krenuli u rat saopštenjima, a više informacija čeka vas na sledećim linkovima:

Ne propustiteFudbalPOZNATO KO SUDI VEČITI DERBI! Domeniko Mesina presekao: Dobro poznato lice deli pravdu na meču Crvene zvezde i Partizana!
Pavle Ilić
FudbalŽESTOKA BURA U SRPSKOM FUDBALU! Partizan izdao brutalno saopštenje pred derbi! Razlog - sudija Pavle Ilić: "POTPUNO NEPRIHVATLJIVO!"
Pavle Ilić i Bibars Natho
FudbalZVEZDA ODGOVORILA PARTIZANU: Kuknjava i plakanje su njihov zaštitni znak!
terza i mijat.jpeg
Fudbal"FK PARTIZAN NEMA NAMERU DA ODGOVARA NA UVREDE I NEPRIMEREN REČNIK..." Nastavlja se rat saopštenjima pred večiti derbi! Crno-beli žestoko odgovorili Zvezdi!
Predrag Mijatović i Rasim Ljajić

14:56

Gde gledati derbi

Gde možete gledati direktan prenos večitog derbija? Više informacija možete pronaći na ovom linku:

Ne propustiteFudbalSVE JE SPREMNO ZA VEČITI DERBI: Evo gde možete gledati direktan prenos meča Crvene zvezde i Partizana!
Bibars Natho i Seol Partizan - Crvena zvezda

14:55

Zvezda apsolutni favorit

Fudbaleri Crvene zvezde imaju ulogu apsolutnog favorita na ovom meču, a kvote koje su kladionice dale za večiti derbi možete pronaći na sledećem linku:

Ne propustiteKvotaZVEZDA JE APSOLUTNI FAVORIT NA MARAKANI! Ovo su kvote za 178. večiti derbi na dan utakmice: Crveno-beli bliži pobedi, ali jedan detalj raduje navijače Partizana
partizan-zvezda-derbi-439987.JPG