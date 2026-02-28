Slušaj vest

Drama u porodici Aleksandar Stanimirović, poznatijeg kao Aca Amadeus, ne jenjava. Iz dana u dan isplivavaju novi detalji porodičnog haosa, a sada se otkrilo da je muzičar za samo godinu dana čak sedam puta dobio zabranu prilaska bivšoj supruzi S. S. i ćerki Vaski. Ekipa Kurira imala je uvid u dokumenta koja potvrđuju ove navode.

Mere su izricane nakon prijava za nasilje koje su protiv Ace podnosile bivša supruga i ćerka, ali i tast.

Imao zabranu

Crno na belo

U dokumentaciji se navodi niz pretnji, uvreda i uznemiravanja, zbog čega su nadležni organi u više navrata izricali hitne mere zabrane prilaska.

Osnovni sud u Nišu je 13. marta 2025. godine doneo odluku o zabrani prilaska bivšoj supruzi i ćerki, uz obrazloženje da postoji opasnost od nasilja u porodici visokog intenziteta. Sud je procenio da postoji rizik od ponavljanja nasilja, navodeći da su pretnje izazvale strah kod oštećenih. Prethodno je 30. decembra 2024. godine takođe izrečena mera zabrane prilaska, kao i hitne mere od strane policije. U spisima se navodi da je Stanimiroviću izrečena i zabrana prilaska tastu D. D., koji ga je prijavio zbog psihičkog zlostavljanja i pretnji. Sud je u obrazloženju naveo da postoji istorija ljubomornog i kontrolisajućeg ponašanja, uznemiravanja i pretnji, kao i da oštećena strahuje za sopstveni život.



Hitna mera zabrane prilaska produžena je 22. marta 2025. godine, nakon što je, prema navodima iz spisa, pretio i vređao oca bivše supruge. U dokumentima se navodi da mu je, preko trećih lica, upućivao poruke sa ozbiljnim pretnjama fizičkim napadom.

U dokumentima od 9. maja 2025. navodi se da je sud utvrdio postojanje psihičkog nasilja nad ćerkom. Prema iskazima, nekoliko dana pre prijave došlo je do verbalnog sukoba tokom kojeg je, kako se navodi, otac ćerki pretio da će joj "polomiti nos", iznosio je uvrede i izjave da "ne bije lično, ali može da plati drugima da biju", kao i da je "trebalo da ubije njenu majku". U policiji je, prema spisima, Aca Amadeus negirao ove navode.

Aca odgovorio na ćerkine optužbe Odbačena je tužba za nasilje, dokazano je da ih nisam tukao Acina ćerka je u ispovesti za Kurir, a kasnije i na Tiktoku, otkrila da su ona i majka trpele fizičko nasilje od njenog oca, za kojeg tvrdi da konzumira kokain. To je ponovila i u emisiji "Puls Srbije", koja se emituje na Kurir televiziji. Ona je ponovo istakla da se na eksplicitnom snimku ne nalazi njena majka sa svojim učenikom, kako tvrdi Aca, već upravo njen otac.

Aleksandar je iz Australije za Kurir televiziju odgovorio na ćerkine optužbe.

- Na snimku što sam objavio vidi se da ona šprica kokain. Stavljene su optužbe da sam ja vršio porodično nasilje nad mojom ženom, naravno, stigla je presuda iz tužilaštva u Beogradu, gde je to odbačeno, dokazano je da nisam. Da, bila je sa učenikom, čuje se na snimku: "Profesorka, bravo, profesorka." Još uvek neću da ga dam u javnost, jer bi se on našao na internetu - rekao je Aca.

Skandal ne jenjava

Dana 19. maja 2025. godine S. S. je pristupila sudu kao svedok i dostavila medicinsku dokumentaciju o svom zdravstvenom stanju. Prema njenim navodima, Stanimirović je telefonom pozvao ćerku i rekao da želi da je vidi i da je voli, ali je ona prekinula vezu. Nakon toga, kako tvrdi, usledio je poziv sa drugog broja i poruka preteće sadržine upućena ćerki, kao i poruke bivšoj ženi u kojima zahteva da vidi dete. Ćerka je u policiji izjavila da se plaši oca i da strahuje da bi mogao da pošalje druge osobe da im naude jer je pretio da će poslati ljude da siluju njenu majku. Zbog straha su, kako stoji u dokumentaciji, tražile od policije da ne otkriva njihovu adresu.

U sudskim spisima se takođe navodi da je tokom prethodnih godina dolazilo do fizičkog nasilja, uključujući udarce po glavi i telu, kao i incident u kojem je, prema tvrdnjama oštećene, mahao kuhinjskim nožem pred detetom i pretio da će izvršiti ubistvo. Navodi se i da je kontrolisao njen mobilni telefon, vređao je i optuživao, te da je postojala paralelna emotivna veza sa drugim ženama, što je dodatno pogoršalo odnose.

Muke ga snašle

U izjavi od 27. decembra 2025. Stanimirović je negirao da je upućivao pretnje putem mobilnog telefona. Naveo je da je samo želeo da čuje ćerku, koju nije video četiri meseca, kao i da mu je bivša supruga to branila. Takođe je izjavio da ima novi život i da živi sa drugom partnerkom, te da smatra da su prijave motivisane ličnim razlozima i imovinskim sporom.

Iz dokumentacije proizlazi da su sud i policija u više navrata procenili da postoji rizik od nasilja, zbog čega su, kako stoji u spisima, sedam puta izricane i produžavane mere zaštite.