LUNINA ODLUKA DA UĐE U ZADRUGU 2 GA JE ŠOKIRALA: Marko otkrio u kakvom je odnosu sa blogerkom, a onda ŠOKIRAO sve u studiju! (VIDEO)

Marko Miljković i Luna Đogani su pred sam kraj "Zadruge", nakon što se ona udaljila od Slobe Radanovića, bili u sjajnim odnosima, a mnogi su mislili i da između njih postoje ljubavne varnice.

U sinoćnjoj emisiji gostovali su Miljana Kulić i Marko Miljković, a ovaj bivši zadrugar komentarisao je blogerku koja uskoro ulazi i u "Zadrugu 2". Marko je za početak ispričao kako gleda na ovu Luninu odluku.

Nisam to očekivao da će baš da ima takav korak, ali dobro. Siguran sam da će se pokazati u boljem svetlu u Zadruzi 2, nego u Zadruzi 1 - izjavio je Marko Miljković.

Zatim se u nastavku svog izlaganja Marko Miljković osvrnuo i na druženje sa Lunom Đogani i otkrio da je nekoliko puta zajedno izašao u grad sa ovom budućom učesnicom "Zadruge 2".

"Drugarstvo neko koje je skroz u nekim normalnim graniama. Ništa to ne prelazi. Čisto drugarski odnos, normalan... Izuzeo sam tu priču što je bila, ne zanima me. Ja nju gledam kakva je u odnosu sa mnom. Ona je prema meni bila baš pristojna. Normalno komunicira sa mnom. Videli smo se nekoliko puta i izašli. Ona je meni skroz ok devojka", pričao je Marko.

