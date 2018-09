ALEKSANDRA OSTAVILA ĆERKU KOD DAVIDOVE MAJKE I UŠLA U ZADRUGU 2: Subotićeva pokušala da se opravda, evo zašto mora da učestvuje u RIJALITIJU!

Majka Aleksandre Subotić je izjavljivala da je njena ćerka "nemoralna" i da joj je stalo samo do medija i novca, ali i to da ona i David ne vode računa o Aleksandrinoj ćerki Magdaleni, odnosno o Ljubinoj unuci.

"To je glupost. Moja majka ako hoće da me posavetuje pozvaće me na telefon, a neće davati izjavu za novine. Bitni su mi mediji jer ja od toga živim, bitan mi je rijaliti, jer ja tu zarađujem. U svakom slučaju, meni ništa nije bitnije od Davida i moje ćerke", brani se Aleksandra Subotić.

Ona ističe da su njena ćerka Magdalena, koju ima sa Aleksandrom Čabarkapom, i njen muž David u odličnim odnosima.

"On je jedini muškarac koji ima autoritet nad njom. Ona je jedan mali vrag, sva je puna energije i stalno pravi neki haos. Bukvalno se ne gasi, ali kad David kaže da stane, ona stane. Ona kreće od prvog septembra u vrtić, dobiće neku obavezu i nadam se da će joj biti lepo. Davidova mama će je voditi u vrtić i brinuti o njoj dok smo u rijalitiju", otkriva Subotićeva.

foto: Printscreen/TV Pink

Aleksandra Subotić ume da provocira i izgledom. Ipak, ona u tome ne vidi ništa loše.

"Imam 21 godinu i mogu da idem gola, ako hoću. Nisam starija žena, mlada sam. Lepa sam, atraktivna sam, barem sebe tako vidim i smatram da mogu tako da se obučem. Ljudi svima sve zameraju, ljudi samo traže mane, retko ko će te danas pohvaliti. Na te se komentare ne obazirem, ja sam svoj čovek, ako je meni tako lepo i ako sam srećna, oblačiću se tako, kome se ne sviđa, ne mora da me gleda, zabole me uvo", poručuje Aleksandra onima koji osuđuju njen način odevanja.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir