NATERALI SU SINA NAŠEG PEVAČA DA KLEKNE I MOLI ZA MILOST: Kada je kriminalac iz Železnika čuo Arkanov glas, bukvalno je PREBLEDEO i ZANEMEO, a onda je...

Zoran Novaković, bivši zamenik ministra energetike iz vlade Mirka Marjanovića, koji je ušao u Parove, otkrio je kako mu je Željko Ražnatović Arkan pomogao u nekoliko situacija i kako je spasao život jednom mladiću, sinu jednog od naših najvećih estradnih umetnika.

"Poznavao sam Arkana, nisam mu bio blizak zato što smo bili zajedno u skupštini Crvene zvezde. Nisam išao s njim na nikakva ratišta, nisam imao nikakav biznis s njim, ali sam poznavao, ali sam ga poznavao oko priče sa Crvenom zvezdom i nestanka struje. Imao sam jedan teških momenata u životu gde mi je on pomogao. Imao sam njegov broj telefona i jednom prilikom bio sam svedok kada se jedna grupa kriminalaca iz Železnika pojavila u jednom lokalu i maltretirala sina jednog od naših najvećih estradnih umetnika. To je bila neprijatna situacija, dečak je došao da dve devojke i bilo je to ponižavanje", pričao je Zoran i objasnio kako mu je spasao život.

"Jedino što sam uspeo jeste da pošaljem SMS Arkanu i da ga pitam da li poznaje tog i tog i dobio sam poruku da ga pozovem i da moj telefon dam toj osobi. Rizikovao sam tada možda i živor, jer su bili naoružani kriminalci. Uradio sam to", prisetio se Zoran.

"Pred svima gostima sam doviknuo tom momku koji je pretio dečku i najcrnje ga ponižavao da ima hitan poziv i on se zbunio i kada je čuo glas, kad je prepoznao, bukvalno je zanemeo, brebledeo i taj isti kriminalac je potom častio celi restoran ručkom", ispričao je Zoran.

"Prvo su zaplenili devojke da pređu u njihovo društvo, onda su ga naterali da klekne pred njima i moli za milost", prisetio se i otkrio je da mu je Arkan pomogao i kada je nestala struja na Marakani.

