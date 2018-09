OVAKO JE KIJA IZGLEDALA NA MATURI: Fotografija od te večeri skriva njenu TUŽNU ŽIVOTNU PRIČU (FOTO)

Kristina Kija Kockar postala je popularna pokazujući svoju hrabrost i odlučnost u teškim situacijama koje joj je život zadavao. Isplivala je njena slika sa mature, na kojoj je sa majkom, gde je kao "vukovac" nosila haljinu koju joj je majka spremala čitavih godinu dana.

Kristina je bila simpatična devojka, vredna i radna, te je školu završila sa odličnim uspehom i isto takvim ocenama. Bila je ponos svoje majke, ali teška situacija u porodici nije je štedela, pa je na svoj najlepši dan i u najlepšem izdanju došla bez oca, odnosno samo sa majkom.

"To je bilo 2004.godine, "mala matura". Imala sam tu posebnu kreaciju. 2003. je to nosila Dženifer Lopez, bila je to čuvena njena haljina, i Kristina Agilera, pa sam ja to skupila sve zajedno i napravila tu neku haljinu koju sada nikada ne ih obukla", prisetila se Kockareva.

