CONJI SVEŠTENIK REKAO DA JE OBELEŽEN OD BOGA: Nikola ima POSEBAN znak na grudima!

Vendi je razgovarala sa Conjom o najnovijim trendovima koji su danas zastupljeni, a on je iskreno rekao da je primetio jednu čudnu stvar na svojim grudima.

Nikola Jovanović je istakao kako to nema samo on, nego i kod Igora.

"Imam beleg u obliku krsta i kada sam pitao svešteno lice šta je, rekao mi je da me je Bog obeležio", rekao je on i priznao da ne voli kada se muškarci depiliraju.

"Ja mislim da sam pravi muškarac, muškarčina ne sme da bude ko koška, da kada ga pipaš kliziš po njemu", rekao je Conja.

Kada mu je Vendi nagovestila da je žena ta koja treba da presudi da li je to lepo ili ne, i pokazala na njegove cimerke Aleksandru, Enisu i Zoricu Radojković on je prokomentarisao:

"Šta one znaju? Ova ostavljena, a ova razvedena. One da znaju, ne bi same bile", kaže Conja.

