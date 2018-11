ZAVEO JOJ JE ĆERKU PRED CELOM NACIJOM DOK JE JOŠ IMAO ŽENU, PA JE ŠUTNUO: Anabela je OVO zamerila Slobi zbog Lune, a on je JEDNOM rečenicom poklopio! ŠOK (FOTO)

Anabela Atijas najviše je zamerila bivšem ćerkinom dečku Slobodanu Radanoviću to što nije zagrlio njenu ćerku kada je ušau u Zadrugu 2 kako bi pevao na žurki.

"Ne zameram mu ništa. Svi smo očekivali da će da joj priđe, svi mi kao publika, i ja kao majka. On je lepo vaspitan, poseduje sve ljudske kvalitete. Ona je očekivala od njega samo topao zagrljaj i toplu, ljudsku reč. Očekivala je prijateljsku ruku od njega, a ne ljubav. Očekivali smo i mi koji smo ga zavoleli. Zamišljala sam da će se tamo pojaviti kao vitez. Ali, eto... Kad je uradio svojoj ženi to što je uradio, zašto ne očekivati da isto uradi i Luni", izjavila je Atijas, ističući i to da se teško nosi sa time što "njemu narod aplaudira, a poziva na njenu smrt" iako su učinili istu stvar.

Ne spominjući njeno ime, Slobodan je putem društvenih mreža kratko poručio:

"Da li lažete sami sebe?", bio je kratak Radanović.

