BRANILA JU JE OD SVIH, A SADA JOJ JE BLOGERKA OVAKO VRATILA: Nisam to očekivala od nje, kada je bila najomraženija ličnost u Srbiji, bila sam uz nju! Aleksandra Radonjić BRUTALO ODGOVORILA! (FOTO)

U "Zadruzi 2" se odigrala prava drama kada je posle nastupa bivšeg učesnika Slobodana Radanovića, Luna Đogani saznala da se njen bivši dečko dopada Eleonori Miljković. Ona je tada verbalno napala Noru, te joj poručila da se pravi previše fina i da je neodoljivo podseća na bivšu cimerku Andrijanu Radonjić.

Andrijana nije ostala imuna na ove prozivke, pa je Đoganijevoj i njenim fanovima odgovorila putem svog Instagram profila:

"Priča Matoroj, a svi vrlo dobro znamo o kome Matora priča non stop na ovaj način. Tako da, Lunini fanovi izvolite. Pozdrav. Znači ne pljujem samo kažem da me je to iznenadilo sa njene strane jer sam bila okej sa njom pre rijalitija. Ne kapiram otkud sad ovo. To je sve".

Andrijana je onda i dala izjavu povodom sporne situacije koja ju je iziritirala, pa objasnila zašto ju je Lunin komentar veoma razočarao.

"Ja koliko sam ukapirala, ona je to rekla Matoroj, a Matora samo priča o meni takve stvari. Rekla sam, ogradila sam se, ako nije mislila na mene onda ništa. Stizale su mi mnoge poruke da tada Luna nije mislila na mene već na Kristinu. Nisam htela da komentarišem to, upalila sam lajv zbog Mace, pa su me ljudi pitali i za Lunu. To se dogodilo pre par dana, ali ja sam kulirala jer nisam mogla da se bakćem sa tim, da ne bude posle da ja preko nečije grbače želim da se promovišem", rekla je pevačica.

Ona je navela i da nije tužna zbog Luninog komentara, ali da to od nje nije očekivala s obzirom na to da su bile u jako dobrim odnosima sve do blogerkinog ulaska u "Zadrugu 2":

"Nije me pogodilo, ni povredilo, da sam tužna ili bilo šta, samo nisam to očekivala od nje. Kada je bila najomraženija ličnost u Srbiji ja sam bila uz nju, išla sam na otvaranje na njenog butika. Opet kažem ako je mislila na mene, stojim iza svega što sam rekla, ako nije na mene mislila onda ništa".

Kurir.rs, Pink / Foto:

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir