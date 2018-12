MIKI SUROV PREMA SUBOTIĆKI: Aleksandra je zlo i skot, ne bi priznala krivicu i da je režu!

Miki Đuričić je poznat kao neko ko bez dlake na jeziku iznosi sve što misli, pa je tako otvoreno progovorio i o cimerki iz "Zadruge" Aleksandri Subotić.



Pčelar iz Kupinova je u razgovoru s Ognjenom Amidžićem otkrio šta misli o starleti iz Kaluđerice, koja je na sebe navukla gnev kako zadrugara tako i gledaoca kada je otkrila da je Zerina Hećo silovana.

"Kakva budala. Ozbiljan skot. Treba da si pun mržnje i besa da se tako ponašaš. Za osam rijalitija, za 41 godinu života, nisam naišao na takvo govno. Uvek se vadi sa tim da je ona takva. Ta ne bi priznala da je kriva da je režu žiletima, ma da je seku, ne bi priznala. Ne mogu da verujem. Mislio sam da sam sve video. Ovakvog skota nisam video."

On je kasnije s Lepim Mićom i Anom Korać pričao o Aleksandri bez zadrške i pomenuo Aleksandra Čabarkapu, s kojim Subotićka ima ćerku.

"To je Ljubin dečko. Kada je ona ušla na "Farmu", ova mala se smuvala s njim i on joj napravio dete. On je otac deteta. Tata ga oputužuje da im je on zapalio imanje. Ja mislim da je taj Čabarkapa njihova žrtva, a ne oni njegova. Alo, devojčice, smuvala si se s tatinim neprijateljem, a maminim dečkom koji ti je napravio dete sa 16 godina", brutalan je bio Miki.

Inače, Aleksandrin stric Srboljub Subotić gostovao je kod Dušice Jakovljević braneći svoju bratanicu, pa je izvređao Zerinu, s kojom se Aleksandra žestoko sukobila. Srboljub je optužio Zerinu da laže da je silovana, a prema njegovim rečima, Hećova je u drugom rijalitiju glumila i mnoge druge stvari kao što je padanje u nesvest.

Bivši dečko

Bane je znao za Zerinino silovanje Zerina Hećo već danima ne može da se oporavi nakon što je Aleksandra pričala o njenom silovanju. Ona je objasnila Amidžiću da joj je teško da govori o tome kao i da je bivši dečko Bane Čolak znao istinu i kasnije joj pružio utehu. Ona se plašila da će Bane otkriti tajnu.

"Šta god da se desi, uz tebe sam. Ti znaš da bih ja došao da budem tu, pa mislim da sam nepoželjan, pa ne znam šta ću, a opet znam da bi trebalo da budem tu", rekao joj je Bane.

Fajt Srboljub izvređao Mariju Kulić:

Spe*mušo, jahala si Mladena Vuletića Srboljub je ušao u okršaj i sa Marijom Kulić. Jedno drugom su rekli teške reči, a Miljanina mama je optužila Aleksandrinog strica da je iskoristio bratanicu.

"Ćuti, bre, sram te bilo, Aleksandri si isključivao struju dok je Magdalena bila mala. Nemoj da me vređaš, što te boli istina. Tvoja igra je da braniš Aleksandru, a iz usta si joj uzimao parče hleba", optužila ga je Marija, a Srboljub je bio brutalniji:

"Kako te nije sramota, kravo. Dok si jahala Mladena Vuletića, bilo ti je dobro, spe*mušo."

To je izbacilo iz takta Sinišu, koji je zapretio Subotiću.

"Pi*ko narkomanska, bratanicu guraš da ti zarađuje pare. Čabarkapa je je*ao tvoju ženu, bratanicu i snaju, a i tebe će. Popu*i mi ku*ac", nije mogao da se smiri Siniša.

