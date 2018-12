BILA SA NJIM IAKO JE OŽENJEN, RASPALA SE PA RIDALA KAD GA JE PONOVO VIDELA, KRV JE ZBOG NJEGA PROLILA ALI OVO NE ŽALI: Luna pocepala majicu Slobe Radanovića, pa poručila samo JEDNO!

Luna Đogani načula je u "Zadruzi 2" da su se Kristina Kockar i Sloba Radanović navodno pomirili. Ta vest joj se, očito, nimalo nije dopala. Blogerka je doživela nervni slom pa je u garderoberu demonstrativno pocepala pevačevu majicu.

"Ne daju mi mira ni ovde, kad će ova bol da prođe. Ja bežim od svih informacija, i sad čujem to ovde. Ne mogu više! Kad će ovo sve da prođe? Osećam se jadno, ja sam jedna jadnica i bednica! Ovo me ubija, ne mogu da verujem da me neko tako izigrao i iskoristio. Šta sam ja skrivila? Zašto? Je l' sam toliko loša? Sad će da mi zamere svi što opet plačem. Pustite mi da živim svoj život! Ja nikada neću biti ista osoba zbog svega toga. Ja ovde krv pi*am, dok oni napolju uživaju u životu preko mojih leđa! Kako je mogao da se tako folira da me voli?" grcala je u suzama Đoganijeva.

Iz tog razloga, mnoge je zanimalo da li sada, nekoliko dana od stravične scene, žali što je ostala bez majice koju je toliko čuvala.

"Ne", kratko je rekla ona odgovarajući na pitanja publike, a kada su joj dobacili: "Čiju majicu?" ponovo je ustala i samo dodala: "Ničiju".

foto: Printscreen Pink

Inače, da može da se vrati kroz vreme i ponovo uđe u "Zadrugu 1", Sloba Radanović otkrio je u emisiji kod Ognjena Amidžića da bi učinio sve da što pre izađe. Kada ova informacija na neki način dođe do Lune Đogani zasigurno joj neće biti svejedno.

Fanovi smatraju da ona i dalje gaji veoma jake emocije prema pevaču, a to i te kako dokazuju njeni česti krahovi za njim.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen Pink

Kurir

Autor: Kurir