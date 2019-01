PAVLE JE ISPAO MUČENIK, A ONA PRAVA JADNICA! Moskva sve prenela Dragani Mitar: Reakcija bivše modelsice na priče koje kolaju je SUROVA! (VIDEO)

Nataša Moskva načula je razgovor Marijane Zonjić i Pavla Jovanovića, pa sve pikanterije prenela Dragani Mitar za crnim stolom. Zonjićeva, naime, nimalo lepo govorila o njima dvema Draganinom bivšem ljubavniku.

"Šta je Marijana rekla sve Pavlu... Nešto je rekla za mene i Adama, a onda kao: 'Ti si Pavle Dragani je*ač' i on kao: 'Kako možeš tako?' i ona:'Ma, boli me ku*ac, kada su takve kakve jesu'. Tako da znaš, počela je gadno da se*e", zaključila je Nataša.

"Žao mi je, jadna je", prokomentarisala je kratko Dragana posle svega što je čula.

