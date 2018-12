MARIJANA UVREDILA MATORINU DEVOJKU, A ONA EKSPLODIRALA OD BESA: Ti ulažeš samo u pušenje ku.ca! Nikad nećeš biti pevačica, pogledaj kako izgledaš! (VIDEO)

Nastup Marijane Zonjić na Zadrugoviziji i dalje se komentariše, s obzirom da se predstavila kao pevačica, a mnogi misle kako ne zna da peva. Zbog komentara zadrugara, nastao je pravi haos za stolom, a posebno sa Jovanom Tomić Matorom.

Njen bivši dečko Adam istakao je kako je šokiran onim što je čuo, pa mu je Marijana odbrusila.

foto: Printscreen

"Ja sam sve odradila sama, bez pripreme, iza mene nije bio plejbek", rekla je ona aludirajući na Lunu Đogani, za koju se spekuliše da je pevala uz Eminin glas.

Matora se uključila u raspravu, i takođe misli da Zonjićeva ne treba da bude pevačica.

foto: Printscreen

"Ja jesam pevačica, a kakva je tvoja Sanja pevačica?", viknula je Marijana, a onda je Jovana eksplodirala.

"Sad si pokazala kakva si. Ti ulažeš u pušenje ku.ca, imamo pravo da te komentarišemo. Govoriš kako sama radiš, a ja znam da neko stoji iza tebe, pričali su ovde", odgovorila joj je ona.

"Što se tiče pevanja ja znam da to nije bilo kako treba, ali ću se potruditi da to sledeći put bude OK", rekla je na samom kraju Marijana Zonjić.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir