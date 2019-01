ON JE 10 DANA TRAŽIO MESTO GDE MOŽEMO DA SE POLJUBIMO! ŠA VARA ŽENU, DETETA MI MOG! Dragana Mitar zaprepastila priznanjem: Reperova žena NIJE JOJ PREĆUTALA! (FOTO)

Dragana Mitar tvrdi da joj se Ša već danima udvara i samo je čekala trenutak kada će to još neko primetiti. Kada je Zorica Marković to shvatila Zorica Marković u okviru tajnog zadatka, bivša Modelsica Zlati Đurković otvorila je dušu i ispričala joj kako njegov brak, kao i njen, uopšte nije savršen.

"On je deset dana tražio mesto gde možemo da se poljubimo, pitao me da se čujemo kad izađemo odavde. Napisao mi je: 'Gorim', 'Ne mogu da izdržim' i 'Ne dam te nikom'. Sve mi je to pisao! Ujutru posle pitanja novinara on mene pita da li je okej odgovorio, ja kažem da jeste. Deteta mi mog! On je čekao da ga zove žena i da mu da znak da može da se igra. On je neko ko vara svoju ženu, htela ona to da prizna ili ne. Moje mišljenje je da se on stvarno zaljubio, ali da se us*ao. Čim me uhvatio za ruku, više se ne igramo. Žao mi je što je ovaj zadatak ovako ispao, htela sam da izvučem nešto kad bude žurka. On je nesrećan u svom braku, to je problem", govorila je Dragana.

"Razapeću te ako me lažeš! On voli svoju ženu više od svog života, svi znaju kakav je njegov brak", odgovorila joj je Zlata, a ni reperova žena nije prećutala Draganine sumnje i tvrdnje.

Ivana je istakla da svom Neši sve veruje i stavila tačku na bilo kakve dalje gradske priče. Ipak, Mitrovu to nije zaustavilo da to klupko raspreda.

Draganin suprug takođe je prokomentarisao ovu situaciju. Kako kaže, Ša je možda imao i najveće šanse da osvoji Draganu, ali ipak - nije uspeo.

"Nije radila ništa što je uticalo na to da se on zaljubi. Onda bi morala da se umiljava, da mu sedi u krilu, a ona to nije radila, nije davala nikakve signale", s ponosom je rekao Siniša Dragutinović produkciji rijalitija, pa nastavio: "Uz dužno postovanje ja sam, ipak, jedan svet, a oni su drugi svetovi (misleći na repera, ali i bivšeg ljubavnika Pavla). On je 'umetnička duša', a mene zanimaju konkretne stvari. Oni lete na ćilimu, po oblacima... Jao, evo baš sam uplašen, neću da spavam narednih noći i moraću da konsultujem kuglu, da predvidim budućnost", sarkastičnim tonom zaključio je on.

