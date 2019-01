OVAKO MODELSICA ZAVODI SVE MUŠKARCE! KRATKA SUKNJA, PA OBLIZIVANJE, A ONDA I UGAO KOJI KAMERE NE POKRIVAJU: Dragana se zavukla Miljkoviću u garderober! Pa NAVALILA! (VIDEO)

Dragana Mitar je iskoristila trenutak kada je Marko Miljković bio sam u garderoberu pa mu se približila, a onda se i bacila u zavođenje. Ona je svesna da je Miljković pred svima u rijalitiju obelodanio svoju vezu sa Lunom Đogani, ali je to nije sprečilo da mu čak i šapuće, sakrivši se od kamera.

Dok je ona pričala, čini se da je Marko glumio nezainteresovanost, pa joj smo kratko odgovarao da je on poštuje zbog toga što je iskrena.

"To je po meni fer, kažeš šta misliš i to je to", rekao je Marko.

foto: Printscreen YT

"Ja sam postigla taj nivo da mogu s tobom da pričam očima, družili smo se ovde 2 meseca, znam tvoju priču, ti znaš moju. To kad prijatelji nađu devojke i momke, to se sve raspadne, nemoj da misliš da je meni krivo. Ja sam samo iznela kako vidim neke stvari. Nekad, ako se sretnemo u spoljnom svetu, pa ćemo da pričamo", bila je ubedljiva bivša Modelsica, a onda mu se približila.

foto: Printscreen YT

Pogledala je u kameru, pa pronašla ugao u kome se ne vidi, i šaputala mu tako da se ne vidi i ne čuje o čemu je reč. Onda je nastavila sa pričom.

"Što se mene tiče kada izneseš činjenice i argumente, onda možeš da se mešaš. A ne kad mi ustane Miljana Kulić i kad počne da laprda", pokušavao je da bude pribran Marko pa skretao s teme.

"Neću ništa da ti pričam, nisi mali. Mi smo se već skontali ovde", rekla je Dragana pa izašla sa osmehom iz garderobera.

foto: Printscreen YT

Kurir.rs / Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir