UNIŠTILA SI ME I NOSIĆEŠ ME NA DUŠI! Vapaj Milijanine majke daleko se čuo: Ćerkine laži su je DOTUKLE!

GRMELI PROTIV TADIĆA! TOTALNI FIJASKO PROTESTA ZAVRŠIO SE SUKOBOM MEĐU LIDERIMA: Jeremić i Đilas organizovali zviždanje Borisu Tadiću! Oduvali ga na kraju, lider SDS jedva došao do reči!(VIDEO) 342

Stih dana

Tako mi i treba, pusti to, birala sam srce pogrešno, ti si me ko dete pazio, on mi je lepotu zgazio

Milica Pavlović Tako mi treba