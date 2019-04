POŽGAJ ĆE IMATI OPASNE PROBLEME SA MILIJANOM KADA IZAĐE IZ RIJALITIJA: Elvin Kadrić iskreno o kontroverznom trouglu, evo ko se najviše IGRA!

Elvin Kadrić Kadra od početka "Parova 7" je u rijalitiju, a uplovio je u vezu sa Izabelom Alijoski, zbog koje ga mnogi kritikuju.

On je sada progovorio kakve žene voli i zbog čega je sa Izabelom.

"Izabela je prirodno ljubomorna i ne da na sebe, ona je originalna osoba. Na neki način sam zađtićen. Privatno nisam imao ljubomorne osobe, obično su me poštovale i vodile računa. Volim osobe koje poštuju moju prirodnu i ne mešaju se u moj javni sistem", rekao je Elvin.

Kontroverzna veza Milijane i Milojka zaintrigirala je javnost, a evo šta Elvin misli o njihovoj vezi, kao i odnosu Bogdanoivićeve i Požgaja:

"Požgaj nije svestan koje probleme ona može da mu napravi. Ona nije sposobna ni za šta osim da čuva svog supruga. Interesantno je za rijaliti što je Milijana sa starijim čovekom, ali kada izađe može imati ozbiljne probleme. Ona će možda doći u situaciju da će morati da se odseli. Mnogo se igra Požgaj, a ovom čoveku je zanimljivo da se o njemu priča. Milojku je valjala Milijana, ne verujem da tu ima nečeg "prirodnog", to je ono - zagrli me, poljubi me, ali meni je ovo previše."

