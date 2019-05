VIDEO SAM JE KAKO SEDI NA POŽGAJU! MOGU SAMO DA IZAĐEM I NAPUSTIM JE: Milojko izgoreo zbog Milijane koja spopada Požgaja, a onda je ŠOKIRAO priznanjem!

Milijana Bogdanović je bez blama priznala da bi sa Aleksandrom Požgajem bila intimna napolju, a Milojko je šokirao sve izjavom.

Požgaj je naveo da ne želi seks sa Milijanom, a ona smatra da on samo prikriva svoje želje.

"Što se tiče seksa između nas dvoje, mislim da se Požgaj jedino ovde plaši kamera. On naše priče deli na ovde i napolje, a jedino su kamere problem. Požgaj bi imao seks sa mnom da nema kamera. Ja bih imala seks sa njim to napolju, već sam to rekla", rekla je Milijana.

Milojko je potom komentarisao njenu izjavu ovako:

"Ja nemam komentar, ona je sve rekla,nije to njoj ništa novo. Da je bio drugi, treći ona bi to isto rekla sa bilo kime. Mogu samo da izađem napolje i napustim je."

"Vidio sam kako sedi Požgaju na ku.cu, preko pantalona, posle sam osetio depresiju, pa je počela da me boli ruka... Nije mi dobro. Više neću da ih pratim, neka rade šta hoće. Voolim je i dalje, voleo bih decu sa njom ali ako bude imala seks sa njim onda neću. najviše me povređuje neiskrenost", rekao je Milojko.

