MORAŠ DA ABORTIRAŠ, NE ZANIMA ME! BOŽE SAČUVAJ, TI NISI NORMALNA! ĐOGANIJEVA SE POVERILA ZLATI, ANABELA NE ŽELI DA ONA RODI: Naravno da ne možeš da imaš bebu u 23. godini! BLOGERKA U ŠOKU (VIDEO)

Luna Đogani ispričala je svoj san Zlati Đurković zbog kog se jako uznemirila. Naime, ona je sanjala da je trudna, a majka Anabela Atijas nije odobravala blogerkino drugo stanje pod izgovorom da je mlada za to.

foto: Printscreen YT

"Saznam da sam trudna i mene kreće da boli stomak. Ja kažem o Bože ja sam trudna, kako ću da kažem to mami, ja joj kao pokazujem test i ona meni kao Bože sačuvaj, ti nisi normalna. Moraš da abortiraš, ne zanima me. Ja sam rekla mama ja neću da abortiram, ja sam protiv toga, ja hoću da rodim bebu. a ona kao moraš, kupiću ti neke tablete koje žeš d apiješ i one će da ubiju bebu. Ja neću da ubijem bebu, to je moja beba. Ona mi daje, ja izbegavam da ih pijem. I dolazim u neku prodavnicu, i kupujem plave bebeće stvari, mislim da je dečak. I tu sam se probudila", ispričala je Đoganijeva san do detalja.

Na ovo je Zlata ima tumačenje.

"To kad kažu da rodiš dečaka, to je super", odobrovoljila ju je cimerka.

Kurir.rs / Foto: Screenshot, Privatna Arhiva

Kurir