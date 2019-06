LUNA ĐOGANI PRVI PUT PROGOVORILA O STRAVIČNOJ SAOBRAĆAJKI! On je pijan udario iz suprotne trake! Mama se bosa prevrtala da izvuče sestru i mene! Plutale smo u MOČVARI! (VIDEO)

Luna Đogani otkrila je dečku Marku Miljkoviću da je kao mala doživela stravičnu saobraćajnu nesreću. Tom prilikom iznela je sve detalje, sve do trenutka kada je došla policija. Kako kaže, nije prošla bez povreda. Cela leva strana bila joj je otečena.

Zajedno sa njom bila je i sestra Nina, kao i Mirko Gavrić. Automobilom je upravljala Anabela.

"Mama kupila novi auto i mi išli za Sarajevo sa Mirkom Gavrćem. Tad su oni počeli da se druže, mama vozila. I Nina počela da plače u sred vožnje, mama nas nikad nije dojila, ni Ninu, ni mene, pošto je imala... ranije i nije mogla nikad da nas doji. Mama stala uz neke ograde, da može da nahrani Ninu. Mirko i ona izašli napolje da naprave to, a nas dve ostale u autu. I osećam takav bol sa leve strane i osećam kako letim. Pogledam u Nininu stranu, vrišti, a refleksno se bacim preko nje i zadržim je i krećem da plačem. Pijan iz trake suprotne je udario neki čovek, i auto se preko ograde prevrnuo i uleteo u močvaru dole. I vidim voda oko mene i to je takav šok, samo sam pogledala da vidim gde je mama, ona bosa se prevrće da siđe do nas. Mi plutamo u močvari i bila su otvorena vrata, vadi Ninu, vadi mene. I tu došla policija, došao tata, a taj čovek ćuti. Bila sam povređena, oteklo mi sa leve strane", ispričala je Luna.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir