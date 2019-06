JA ĆU DA TE UBIJEM! TO ĆE BITI PRVA RIJALITI SMRT! Monstruoznim pretnjama nema kraja: Marinković u suzama! (VIDEO)

Posle još jednog žestokog obračuna, Ivan Marinković zaplakao je pred punom vilom "Parova" kada je pričao o onome što oseća prema Jeleni Ilić. Naime, on je potresen zbog toga što misli da ona njega može da muči, kako psihitički pa tako i fizički, a da prođe nekažnjeno.

"Go*no jedno! Je*aću ti sve na svetu! Ubiću ga, Anđela, što mu glavu nisam slomila!?" vikala je Jelena.

foto: Happy screenshot

"Ubiću te, klošaru! Sanjam kako ti je smrskana glava. A za ovo što si me gurnuo sinoć, što sam povredila ruku i nogu, imaš žensko dete, znaš kako se to vraća! Ja ću ti biti strašni sud! Ja ću te ubiti, biće to prva rijaliti smrt. Unakaziću te, moraćeš na plastičnu operaciju. Bolje da mi se ne obraćaš, bolesniku bolesni!" govorila mu je Jelena.

Jelena napala Marinkovića, pa i njegovu ćerku koju ima s Gocom Tržan uzela u usta! Šok! pic.twitter.com/vWnvZNBRkH — Bane (@Bumblb3e) June 15, 2019

Kurir.rs/Foto: Happy screenshot

Kurir