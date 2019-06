SINE, JA NISAM DOBRO! MAMA, DA LI SI MISLILA NA NAS KADA SI RADILA TO ŠTO SI RADILA? Cela Srbija gledala je njen s*ks sa nasilnikom, a sada se pred njim TOTALNO SLOMILA! GANUĆE VAS OVE SCENE! (VIDEO)

Suzana Perović dobila je pravo na jedan poziv, a ona je to iskoristila ne bi li se čula sa svojim sinom Nikolom. Ona se slomila pričajući sa njim, udarala glavom o staklo govornice pričajući kako se ne oseća dobro, a onda ju je rođeno dete preseklo pitanjem o Mikiju Đuričiću.

"Sine, ja nisam dobro. Ja ću da umrem sada", žalila se zadrugarka.

foto: Printscreen Yt

"Nećeš da umreš, nego da ideš i da se družiš sa ljudima! I ti nama nedostaješ svima, ali da se smiriš i da budeš normalna. Ovo nisi ti. Svi te pozdravljaju i snajka je tu, sve. Dolazim ja po tebe, nemoj da se brineš. Samo jako i to je to, borbeno, lavovski. Ti znaš zašto si ušla, šta ima da nas gledaš? Druži se sa svima, budi komunikativna, ti znaš, ja ne treba da te učim. Imaš podršku od svih ljudi i to je to, šta će ti više? Da li si mislila na nas kad si radila to što si radila?", upitao ju je sin, aludirajući na njene intimne odnose sa Mikijem Đuričićem.

"Ne mogu da živim bez vas više! Jesam, mislila sam", zbunjena je bila Suzana, koja nije prestajala da plače.

foto: Printscreen Yt

Po završetku razgovora, Perovićeva je izašla iz kabine i počela da jauče na sav glas, a onda je i "pala", ne primećujući pljusak koji je pljuštao kao i kabla.

foto: Printscreen Yt

Ona se totalno slomila i u svom bolu nije mogla da se podigne.

foto: Printscreen Yt

Brižna cimerka je ubrzo došla i pokrila je ćebetom preko glave.

Kurir.rs / Foto: Pritnscreen

Kurir