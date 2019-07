BIO JE GLUPI FUDBALER KOJI SE ŠETA SA MATORCIMA! A ni sad nije promenio ploču: David ima dečka u Americi? Redovno se posećuju, a Ljuba ima DOKAZE!

Ljuba Pantović po izlasku iz "Zadruge 2" nije krila kako se oseća povodom Aleksandrinog i Davidovog raskida, pa isto tako i ne krije da nema visoko mišljenje o Dragojeviću. Šta više, bodibilderka je rešila da iznese sav njegov prljav veš u javnost, između ostalog i njegova "tajna akcijanja" po Americi.

Osim što ga je jednom prilikom i javno optužila da oseća privlačnost prema istom polu, nedavno je otkrila i da je David bio u vezama sa starijim muškaricima, te da je imao vrlo aktivan profil na jednom sajtu za zabavljanje koji je isključivo za pripadnike istog pola.

"Više bih rekla da voli i mušarce i žene, jer je bio i sa ženama. Ja znam da on ima jednog matorog dečka u Americi, zove se na slovo M, redovno ga posećuje kad ode tamo. A i znaju se mnoge stvari, dok je bio mlađi bio je poznat kao glupi fudbaler, koji se šeta sa matorcima. Imao je i profil na sajtu koji je naravno obrisao, a mi znamo šta je to. Ja nisam znala kada su mi javili, bilo me je sramota da pitam. Kad ja tamo - ono međutim. Kucala na internetu i opa! I tamo je bio sa profilom, isuviše se vodi priča oko toga i ima konkretnih sa imenima, da bi to bilo tako bezveze", ispričala je Ljuba.

Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen

