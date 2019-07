FURALA SAM I JA OBEZBEĐENJE POSLE RIJALITIJA! Stanija i Marko opleli po Koraćevoj: Lice joj je kao da je TORNADO PREŠAO PREKO NJE! Upala je u LOŠE DRUŠTVO!

Stanija Dobrojević iznenadila je mnoge kada je bez pardona progovorila o trenutnoj situaciji Ane Korać i Davida Dragojevića, odnosno činjenici da je par unajmio obezbeđenje kako bi se slobodnije kretao.

"I ja sam furala obezbeđenje posle 'Farme 6', vidim da je to sada 'in'. To su ozbiljne teme, ne bih komentarisala. Ana je upala u to društvo i način života koji nosi mnoge opasnosti. Verovatno se plaše nekih neprijatnosti", izjavila je Stanija.

Ni njen dečko Marko Marković nije bio ništa blaži prema bivšoj lepšoj polovini. On je, pak, udario na njen izgled, u koji autraktivna crnka i te kako ulaže.

"Kada sam video njenu facu u studiju, kao da je prešao tornado preko nje, ubijena skroz. Verovatno imaju nekih problema", nadovezao se Marković u razgovoru sa Milanom Miloševićem.

Međutim, najveći šok dogodio se onda kada je voditelj paru pročitao poruku od Ane Korać, koja nije birala reči!

"Reci Staniji i drvenom manekenu da prestanu da lažu i da foliraju, jer sam bljucnula od njih. A ubrzo se, draga Stanija, vidimo na sudu. Red je da posetiš ponovo Makedoniju, možda dobiješ brži i bolji auto od mog prijatelja", završila je svoje Ana, ali Stanija nije ni trepnula na to.

"Sinoć nije bljuckala. Začepilo joj se grlo. Ako neko treba da bljucka, treba da bljuckaju na njene odgovore. Ne može cela Srbija da laže", oštar je bio Marko.



"Da, vidimo se na sudu. To da je neko meni poklonio automobil ćeš morati da dokažeš, ja imam sve crno na belo. Govori ona o sebi, ima ona svoje muke", dodala je Stanija.

