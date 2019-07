DAVID JE MOJA PROMAŠENA INVESTICIJA! TEK MI NIŠTA NIJE JASNO: Subotićeva izašla iz rijalitija, pa je dočekala ISTINA! Ovako sad govori o BIVŠEM!

Aleksandra Subotić se posle dužeg vremena pojavila pred kamerama i odmah dobila gromoglasan aplauz.

Ona je svoj izgled dovela da savršenstva, pa je objasnila ko je za to zaslužan.

"Što se izgleda tiče, za to se pobrinula moja majka. čitav tim stoji iza mene. Posle mnogo vremena ulažem u sebe, što je najbitnije", rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen

David Dragojević bio je uz nju na početku rijalitija, s obzirom da su zajedno ušli unutra kao par, a Aleksandra je rekla kako se sada oseća.

"Meni je David bio na prvom mestu. Izbegavam da pričam o tome i ne odgovaram na pitanja o njemu. On je moja promašena investicija, hvala mu na ovome sada lepom, jer da ga nije bilo, ne bi bilo ovako sada. Istina je bila samo jedna, niko ne može da izbriše moja sećanja i uspomene. Taj čovek je za 3 dana rešio da promeni i sebi i meni život, iz čudnih i neobjašnjivih okolnosti demantuje celu našu vezu, a mene je to zabolelo, osetila sam se jadno. Razlog mog ulaska je da vidim zašto se to desilo. On nije ostao čovek, rešio je da mene gazi, a mislio je da sam ja nemoćna u tom trenutku. Dokazala sam i pokazala svoje. Svestan je da sam u pravu, iako neće to da prizna", izjavila je Subotićeva.

foto: Printscreen Pink

"Od kada sam izašla, zaista sam se zbunila. Njegova majka koja me je bodrila odjednom je protiv mene, opljuvala me, ja protiv nje ništa loše nisam rekla. Krug ljudi se promenio, nije mi jasno što se desilo, ali me više ne zanima", zaključila je Aleksandra u "Narod pita".

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs, Foto: Printscreen

