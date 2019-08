PROBLEMATIČNI SARAJLIJA U ZATVORU POTPISAO UGOVOR SA HEPIJEM! Benjamin se vraća u rijaliti: Bolje mi je da unutra budem zatvoren i tako ZARAĐUJEM!

Benjamin Spahović (22) u zatvoru je potpisao ugovor s produkcijom Hepi TV i on će sasvim izvesno biti učesnik osme sezone "Parova", otkriva Kurir.



Problematični Sarajlija izgleda je shvatio da mu je mnogo bolje da bude zatvoren na televiziji i tako zarađuje pare, jer čim se dočepa slobode, on upadne u probleme i završi iza rešetaka. Tako je bilo posle izlaska iz sedme sezone "Parova", kad je posle nekoliko meseci uhapšen tokom pljačke pumpe. Još je u pritvoru zbog tog krivičnog dela, ali uskoro će na slobodu, gde će čekati početak suđenja. Produkcija "srećne TV" kontaktirala je s Benjaminom i ponudila mu da bude zvezda "Parova 8" i on je to oduševljeno prihvatio.

foto: Happy screenshot



- Do kraja avgusta on će izaći iz zatvora i neme prepreka da uđe u naš rijaliti. U sedmoj sezoni on je bio vrlo zanimljiv, čega se sigurno sećaju naši gledaoci, pa smo zato odlučili da mu damo još jednu šansu. Benjamin nam nije tražio veliki honorar, njemu pare nisu važne jer je njegova porodica imućna, on želi da se pokaže u drugom svetlu i samo to mu je motiv za učešće - rekao je naš izvor.

foto: Printscreen



Spahović je, podsetimo, u martu ove godine uhapšen zajedno sa izvesnim Nedimom Hasićem jer su opljačkali benzinsku pumpu u Vogošći.

foto: Printscreen

- Policijska potera okončana je u Sarajevu na području opštine Centar hapšenjem dve osobe koje su nešto ranije počinile krivično delo razbojništvo opljačkavši benzinsku pumpu u Vogošći. Jedan od njih dvojice je momak koji je pre nekoliko meseci napustio "Parove 7", Benjamin Spahović. Tokom potere razbojnici su se autom zabili u policijsko vozilo. Oni su se nakon pljačke u Vogošci dali u beg, a potera je okončana na Kovačićima, kod OHR, gde je saobraćaj bio blokiran - saopštila je tada sarajevska policija.

foto: Happy screenshot

Ovo nije jedini zločin koji je Benjamin počinio. Još kao maloletnik je optužen da je pokušao da ubije četiri mladića, zbog čega je proveo dve i po godine u zatvoru u Zenici. I u "Parovima" je pokazao problematično ponašanje, često se tukao sa ostalim muškarcima, a poznat je i incident kad je pištoljem pretio novinarki Kurira tokom programa.



Oborio rekord Imao se*s sa četiri devojke u Parovima! Benjamim je poznat i kao kao momak koji je u "Parovima" za kratko vreme uspeo da zavede nekoliko devojaka, s kojima je imao se*s pred kamerama. foto: pritnscreen/happy Prvo je bio sa Ilijanom Vagić, pa je nju ostavio i smuvao se sa Ivom, a se*s je imao i s Milicom Štavljanin i sa Izabelom Anderson. Zanimljivo je to što je Spahović tada bio oženjen Aleksandrom Spahović, s kojom ima ćerku, ali ga je ona ostavila nakon brojnih neverstava pred kamerama.

Kurir.rs, Ivan Ercegovčević/ foto: Dragana Udovičić

Kurir