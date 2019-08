ŠTA ME GLEDATE, PUSTITE ME DA VODIM LJUBAV: Petrući priznao zašto se KRIO sa Krunićkom, ali i šta su SVE RADILI pod jorganom!

Marko Petrušević Petrući gostovao je u jednoj emisiji,a tom prilikom bivši zadrugar razvezao je jezik pa priznao šta se sve dešavalo između njega i Jelene Krunić tokom trajanja šou programa u Šimanovcima.

- Bilo je lepih trenutaka, ali je mnogo teško tamo, to znaju svi. Ipak, ne mogu da znaju kako je tamo, ja to ne mogu da im opišem. Ja se tamo nisam folirao, živeo sam život, samo nisam radio neke stvari koje ne smeju da se rade. Možda bih smanjio alkohol. Bio sam sa devojkom Tamarom dva meseca, prevario sam je sa Jelenom Krunić. Nije me remetila publika jer sam bio pijan. Hteo sam da im kažem: "Šta me gledate, šta dižete jorgan, pustite me da vodim ljubav". Mi smo prvo nešto kao krili, ne znam zašto da li zbog moje bivše devojke, ali jednostavno se desilo, ponelo nas je. Meni je to obična sprdnja - priznao je sve do detalja Petrući u emisiji "Zadruga, narod pita".

