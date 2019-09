BOLJE TI JE DA IMAŠ DOBAR RAZLOG ILI TI LOMIMO KOSTI! Mili bežao od kamataša pa NALETEO na opasne momke kojima duguje! POPIO ŠAMARČINU

Bivši učesnik sedme sezone rijalitija Parovi Milutin Radosavljević Mili zamalo su pretukla dvojica muškaraca kojima duguje novac kada je na njih slučajno naleteo u centru grada.

Milutina su, srećom, od prebijanja sačuvala dva prijatelja koja su sa njim, pa su uspeli da nagovore razjarene momke da ga ne diraju.

foto: printscreen happy.tv

"Mili je sa dva drugara šetao centrom Beograda kada je naleteo na muškarce kojima duguje novac, pozajmljen pre sedme sezone "Parova". On je sa njima sklopio dogovor da im sve s kamatom vrati po izlasku iz vile jer tada nije imao pun iznos. Milutin je deo dugovanja vratio kada je izašao, pa je momke kojima duguje zamolio da ga sačekaju nedelju dana za drugi deo iznosa. Oni su se prvo nećkali, pa su mu govorili da to nije njihov problem i da je on morao da pozajmi novac od nekog drugog, ako je već bio upoznat sa protokolom, međutim, on je nastavio da se ubeđuje", priča Milijev poznanik, koji je želeo da ostane anoniman.

Radosavljević je uspeo da sklopi primirje s momcima kojima duguje pare, pa ih je na kraju ubedio da ga sačekaju nedelju dana.

"Mili je kamatare uspeo da ubedi u to da mu odlože vraćanje novca za nedelju dana, ali nije ni slutio da će da nastane problem ukoliko ne skupi pare na vreme. Mislio je da malo odugovlači dok ne odradi neki poslić i ne uzme neku kintu, pošto je honorar iz rijalitija spiskao. Kada su ga ljudi pozvali tog dana kada su zakazali vraćanje duga, Mili se nije javljao na telefon i nije odgovarao na poruke. On je kasnije ugasio mobilni i pravio se kao da se ništa nije desilo. Kada je sa prijateljima krenuo u jedan kafić u centru grada, slučajno je sreo momke kojima duguje. Odmah su mu preprečili put i rekli: "Bolje ti je da imaš dobar razlog što bežiš ili ti lomimo kosti ovde nasred ulice. Mili je tad počeo da objašnjava da nije do njega i da čeka da mu neki novac legne na račun. Oni su tada počeli da se ljute govoreći da on sigurno laže, pa mu je jedan udario šamar.

foto: Printskrin Youtube

"U tom trenutku su se umešali Milutinovi prijateljii krenuli da ga brane. Rekli su da oni garantuju za njega ako ne vrati novac, da li svoje brojeve telefona i adresu, uz reči da će oni vratiti dug samo da Milija ostave na miru. Momci su pristali na dogovor, pa je Radosavljević za dlaku izbegao batine", ispričao je sagovornik.

Mili je ostao nedostupan.

foto: Printscreen Happy

Kurir.rs/Rijaliti/Foto Damir Dervišagić





Kurir