LUNA JE RAZMAŽENA, A JA NISAM ĐOGANI, DA SE RAZUMEMO! Sani Trik FX već napravio SKANDAL, pa se JAVNO IZVINIO! Denser opleo po svima redom! (KURIR TV)

Sani Trik Fx došao je na sistematski pregled pred veliku "Zadrugu 3", a denser je na samom početku izneo šokantne tvrdnje. On je napravio frku čim su naišli Dalila i Dejan Dragojević pa nije želeo da pozira novinarima, rekavši da su oni veće zvezde od njega.

foto: Sonja Spasić

"Izvinio sam se i vama i Dalili. Nisam znao da je to Dalila. Jer su ovde mnogi nepoznati. Kažu da sam lud na sistematskom. Kažu, ti si idealna za Zadrugu. Ja volim svoju ženu, nisam rekao da ću je prevariti. Imam ludu ženu, dete, znači svi smo ludi. Ja ulazim zbog finansijskih razloga Rijaliti je trenutno najveći marketing koji postoji", rekao je Sani.

"Mislim da se ljudi menjaju unutra. Ja ću sebi da nađem drugare sa kojima sa na istim frekvencijama. Moguće da će ući i Natalija. Ali sigurno da neću pasti u iskušenje, jeste da tu ima lepih devojaka, ali ja imam ozbiljnu vezu i ženu", rekao je on.

"Odmah da se razumemo mi nismo Đogani, malo mi smeta to kada nas povezuju. Mi smo drugari. Ja imam neki svoj fazon, neka furaju tu svoju priču. Ako g anapadaju, ja ću ga braniti ako je u pravu. Ja Lunu ne poznajem, ona jeste razmažena, ali klinka se zaljubila. Ja više krivim Slobu, on je bio oženjen čovek. Mogao je da sačeka rijaliti, pa onda", bio je iskren budući zadrugar.

"On ima 24 godine, ima ritma, stalno vežba, on je odličan materijal za rijaliti. Ali ja ne znam kako bi se on snašao", rekao je denser kada su ga pitali da li će njegov sin ući u rijaliti.

Kurir.rs, MV / Foto: Sonja Spasić

Kurir