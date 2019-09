KLEMPAVA I ANOREKSIČNA BOGATAŠICA, DAMBO UŠI I BATINE SVAKI DAN: Strašna priča drugarice Ane Korać i Mine Vrbaški! A ćerka je poznatih roditelja! (FOTO)

Tara Simov navodi se kao jedna od budućih učesnica "Zadruge 3", a ona je ispričala kako je izgledao njen turbulentan život od detinjstva, prko razvoda roditelja, pa sve do batina u školi, ali i trenutka kada je rekla svemu "dosta". Ona ima 19 godina, a njen otac je bivši golman i reprezentativac Goran Simov.

"Majka mi je domaćica, otac mi je poznati golman i reprezentativac. Mama je delimično zadovoljna i srećna. Tata baš i nije, s obzirom na to da se tatina strana porodice ne eksponira, ne bave se nikakvim javnim poslovima. Moja majka je bila pevačica u svoje vreme, pre 20, 30 i kusur godina", započela je priču buduća zadrugarka.

"Bila sam izuzetno problematična u osnovnoj školi, srednja delimično. Nekako sam naterala mamu da me prebaci iz privatne u državnu školu. Prvi dan: "Bogatašica, anoreksična, Dambo zbog ušiju (a uši mi nisu preterano velike)". Krenule su neke uvrede, šikaniranje. Bilo je i dosta fizičkog nasilja prema meni. Imala sam od kuće novca, pritom se lepo oblačim, otimali su mi telefone, stariji dečaci, prosipali mi smoki na glavu itd. To je bio peti razred. Mama nije primetila celu godinu kako je meni loše, krila sam se tad, plakala, počela sam da pušim. Posle toga u šestom razredu mi je mama rekla da će me vrati. Rekla je da joj izgledam loše, ja sam htela da ostanem. Ubila sam od batina svaku osobu koja mi je bilo šta rekla godinu dana pre toga. To leto sam trenirala, radila na sebi i na svojoj psihi. Umesto da rešim to na neki malo mirniji način, komunikacijom, ja sam odabrala lakši način. Agresija i tako dalje. Posle svega toga sam se udaljila iz cele te priče, što se tiče svađe, rasprava. Prebacila sam se na vanrednu nastavu, bilo mi je svega preko glave. Vratila se u privatnu školu, to je bilo to", istakla je Simova.

"Ja želim da one devojke koje se nalaze tamo, koje se bavi svim tim stvarima, prestanu da se ponašaju kao da su popile svu pamet ovog sveta. Ana Korać je moja najbolja prijateljica i uvek će to ostati. Filip mi nije bio najbolji prijatelj, ali tu se desilo dosta stvari, ja sam ušla u tu neku dugu vezu, mom vereniku nije 101% odgovaralo da se ja družim sa Filipom. Ja ne mogu da kažem ništa o Ani i prostituciji, jer ja Anu i prostituciju nisam stavila u istu rečenicu. Ako bi mi, ne daj Bože, Mina Vrbaški, stala na žulj, iskoristila bih to i te kako. Vezano je za njenog oca", bila je sigurna Tara u sebe.

