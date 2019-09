MARIJA POLUDELA ZBOG MILJANE, PA IZLETELA IZ BELE KUĆE: Glavni krivac što su se Kulićeve SUKOBILE je ovaj MUŠKARAC! (FOTO)

Marija Kulić poludela je kada je čula da su se njenoj ćerki Miljani vratila osećanja prema bivšem dečku Lazaru Čoliću Zoli.

Miljana je čak plakala zbog Zole, a Marija se tokom sastanka naljutila na ćerku i oplela:

foto: Printscreen

"Mi nismo u obdaništu, već u Zadruzi, dečko kako duva vetar, tako i on ide. Bila ta veza i ne ponovila se, posle onoga svega, da se oni čuju i vide pred Zadrugu, to mi samo govori da Zola hoće ponovo u rijaliti. Video je da od tog njegovog posla nema ništa, pa bi sad ponovo da uđe i ponovo na konto Miljane. Dokle više to balavo ponašanje, mama sa njom ispašta uvek! 'Ajde bre beži više."

foto: Printskrin/Instagram

Potom je Marija izašla iz Bele kuće, pa se vratila kad se smirila.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir