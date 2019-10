REZERVISAO SEPARE I NARUČIO ZA CELO DRUŠTVO FLAŠE SKUPOG PIĆA! Marko se olešio od alkohola i pred celim društvom IŠAMARAO devojku! A onda se iz pritvora izvukao SRAMNOM odbranom

U česnik treće sezone rijalitija "Zadruga" Mateja Matijević završio je na saslušanju u policijskoj stanici u Beogradu kada ga je devojka s kojom je bio u vezi tek nekoliko dana prijavila za nasilničko ponašanje.

Naime, Mateja je navodno pijan nasrnuo nasred ulice na svoju lepšu polovinu posle svađe, kako izvor otkriva, on je potom završio u policijskoj stanici, ali mu ipak nije određen privremeni pritvor jer se dobro branio.

foto: Printscreen/TV Pink

"Mateja je ušao u vezu sa devojkom s kojom ga je upoznao jedan od drugara iz kraja kod kog su organizovali provod. Ona mu se dopala na prvi pogled, pa su razmenili brojeve telefona i smuvali. Razgovarali su o tome da su u godinama kada im je potrebna ozbiljna veza, a ne veze na jednu noć. Shvatili su da imaju mnogo toga zajedničkog i počeli su intenzivno da se viđaju. Pošto je ona neko ko ne pije, Mateju je savetovala da bi mogao da razmisli da i on prestane jer je lep dečko i bolje mu je da se posveti teretani i dodatno poboljša izgled. Objasnio joj je da on nije alkoholičar, već da popije samo kada je drugarima u provodu", ispričao je poznanik.

"Mateja je dobro poznati šmeker, pa je novu devojku odmah pozvao u grad, rezervisao separe i naručio za celo društvo nekoliko flaša skupocenog pića. Delovalo je da će to biti super veče i dobar provod, međutim, ubrzo je nastao problem. U nastavku razgovora smo saznali da je haos nastao kada je Matijević pod dejstvom alkohola počeo da se svađa sa devojkom.

"Kada se već malo više popilo, Mateja je počeo oko nebitne teme da se prepucava sa devojkom. Društvo je sve posmatralo, ali niko nije bio u stanju da spreči konflikt. Jedan od zadrugarovih prijatelja muje rekao da nije ni mesto ni vreme za to da se raspravljaju i da to ostave za neki drugi put, me- dutim, Matejuje to samo još više razbesnelo, pa je počeo da viče. Govorio je:

"Nemamja živaca da trpim da mi neko uređuje život! Sam donosim odluke, zabole me uvo da slušam žensko kako će da mi soli pamet". U tom trenutku je njegova devojka ustala i krenula da izlazi iz kluba, a on je krenuo za njom u želji da izgladi odnos. Izašli su ispred i, u trenutku kada je Mateja uhvatio devojku za ruku kako bi je zaustavio da ne ode, ona mu je lupila šamar, a on joj je uzvratio. Odmah je pozvala policiju i prijavila ga za nasilje", objašnjava izvori dodaje da se Mateja pozvao na samoodbranu.

"Matijevića su priveli i odveli na saslušanje, gde je rekao da je to bilo u samoodbrani, a s obzirom na to da ona nije imala vidljive znakove povreda na licu, Mateja je pušten nakon nekoiko sati pritvora", završava Naš izvor.

Mateja je zaratio odmah po ulasku u Zadrugu" sa cimerkom Tarom Simov, a povod rasprave bila je činjenica da je Mateja navodno bio sa starletom Andelom Vešticom, sa kojom Simovljeva ima nesuglasice.

foto: Printscreen

I ranije nasrtao na devojke

Mateja Matijević je jednom prilikom u rijalitiju govorio o tome da je sklon agresiji kad pije te se često dogodi da nasrne na nekoga kad mu popuste kočnice. Sa jednom od bivših devojaka bio je skoro tri godine u vezi, a stanari zgrade u kojoj Mateja ima stan su nekoliko puta zvali policiju jer su čuli njihove rasprave, koje su delovale kao su nadležni organi intervenisali.

Kurir.rs/S.telegraf/Foto Printscreen

