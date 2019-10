MILOŠ BOJANIĆ PROZVAO I MINU NAOČIGLED SVIH! A tek da čujete kako mu je ona odgovorila! NAPETO!

Otkako je ušao u rijaliti kuću, Bojanić samo niže glavne igrače! Naime, zadrugari su ove večeri dobili priliku da pogledaju snimak Vladimira Tomovića koji ubeđuje Mionu Jovanović da dođe kod njega i Mine Vrbaški u izolaciju, kako bi spavali svi zajedno.

Mionu su u velikom broju tada osudili, a onda je ustao Miloš Bojanić pa za krcatim crnim stolom stao na njenu stranu.

"Ja malo drugačije mislim, ne mislim da je ova devojka naivna. Nisam siguran koliko je Mina iskrena, ona je poznata da je ovo njena jedina igra i njen jedini adut", istakao je on, aludirajući na flert.

"Tek ću Vam pokazati", dobacila je Mina, ali Bojanić se nije zaustavljao.

foto: Printscreen

"Ova devojčica zna gde je došla, ona jeste mlada, ali je shvatila gde je i igra igru. Vladimir koristi taj adut koji mu je nametnut. Verovatno je iznenađen, a koliko će napolju to njemu biti plus ili minus, ne bih to da komentarišem. Ovde je to za njega igra i to je to", zaključio je on.

"On ništa iza leđa nije radio, direktno u lice kaže, nema šta ko da mu sudi jer on sve kaže transparentno. Njih niko ne tera", dodao je Lepi Mića.

"Za mene je ovo mučno gledati, ona mi je jako draga devojka, skroz prirodna, ali mi je sve ovo što gledam ponižavajuće. Zavozala se malo i počeo sam da mislim da to Miona radi zbog kadra. Ne znam da li bih mogao da radim to što i Vladimir, ali njemu niko ništa ne može da zameri jer je javno rekao da se igra", rekao je Mlađan Jovanović, nakon kog se i Tomović konačno nadovezao.

"Ja ovo sve režiram, kako da mi bude čudno. Ja sam rekao da sam manipulator. Možda mi je tako lakše da kažem, ne znam da li je zabranjeno da se jednom momku sviđaju dve devojke. Ja želim da taj odnos malo produhovim, sa obe. Ovde je ključ Miona", izjavio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

