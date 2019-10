SMEŽURANI STARAC FOČO, FOLIRA I LAŽE: Saška Karan nikad žešće IZVREĐALA kolegu, ovo mu NEĆE DOZVOLITI! (VIDEO)

Svima je već poznato da sa Saška Karan i Miloš Bojanić nisu u dobrim odnosima, a sada je ona oplela po pevaču.

Saška je priznala da ima loše mišljenje o Bojaniću, kao i kako je reagovala kad ga je videla na vratima.

"Kada sam ga ugledala na vratima, onako smežuranog, šta da drugo pomislim nego da je starac Fočo od stotinu leta. Neko ko hoće da predstavi sebe kao dobrog čoveka i finog, a onda u jednom trenu psuje najružnije. To je naš Lošmi koji toliko folira i laže! Šta da kažem, on ne može da me razočara, nisam sa njim prijatelj, nije mi ni drag, ali navodim njega zbog njegovih osobina. Ovde neće moći da izigrava žrtvu, svi smo videli da on to želi", govorila je Saška.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir