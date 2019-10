NIJE MI DOBRO, HOĆU NAPOLJE! KIKI SE TRESE I GUŠI OD BOLA: Nikolićeva na ivici nervnog sloma, a sve zbog NJEGA! (VIDEO)

Kiki Nikolić ne može više da trpi pritisak u vili "Parova", a sve zbog Uroša Anđelića, koji se kako kaže, samo poigrava sa njom.

Ona želi da napusti rijaliti zbog Erinog unuka, a od produkcije je tražila da joj pozovu Hitnu pomoć, ako joj se stanje pogorša.

"Kao da sam ja njegova lutka ovde... Misli da sam ja nečija igračka, a ja to neću sebi da dozvolim! Juče smo u tajnoj sobi rekli da ćemo ući u vezu, stvarno i bez šale. Poljubili smo se i sad opet radi sve to što radi... Ja ne želim to da prihvatim i želim da izađem iz "Parova". Sva se tresem, nije mi dobro, treba mi tableta za smirenje... Došla je kod njega i poljubila ga ispred mene. Da li je to normalno, recite mi? On mi je stvarno ušao u srce, zaista sam se zaljubila u njega. Zato želim da napustim vilu "Parova", da idem kući, nisam ja više za ovo... Ako mi bude još gore, pozovite Hitnu pomoć", potresla se Kiki.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen/Happy

