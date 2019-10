SVE SMO ČULI O ZADRUGARIMA, ALI OVO JE SVE ŠOKIRALO! Tarina drugarica otrkila kada je Simova izgubila nevinost! ZANEMEĆETE koliko je imala godina!

Tara Simov (19) izgubila je nevinost još kao devojčica, sa samo 11 godina, i to pre nego što je krenula u peti razred osnovne škole, otkrila je jedna od njenih najboljih drugarica.

"Tara vam je skroz neobična devojka po svemu. Prvog muškarca je imala u četvrtom razredu osnovne škole, a ko zna koliko je do sada promenila tipova za jednu noć, ne broji ih, to ume u šali da kaže. Tari nije nikakav problem da ima seks za jednu noć. Međutim, ume da se zaljubi, a onda nije nimalo slatka i mila ako je muškarac neće", rekla je drugarica Tare Simov.

"Tara ne krije skoro ništa iz svog burnog života jer, da je obična devojka, ne bi ni bila u ,,Zadruzi". Znate šta, mnogo me nerviraju svi oni likovi tamo u rijalitiju koji prodaju finoću i foliraju se, a svi imaju mnogo putera na glavi. Fina deca ne idu u rijaliti. Fina i dobra deca uče visoke škole i ne gledaju televiziju, a nisu ni ekscentrična kao rijaliti-igrači. Što se Tare tiče, ona je mnogo naporna osoba jer sve što zacrta mora da dobije ili će da izgine. Pitate me zašto se družim sa njom! Pa verovatno zato što ni je nisam baš normalna, a sa Tarom nikad nije dosadno i ne znate šta vas čeka iza ćoška", ispričala je.

Ona je otkrila da Tara ima neke sličnosti sa sadašnjom cimerkom Miljanom Kulić.

"Tara nikad nije bila od onih devojaka koje izađu u grad i koje, kad primete dobrog frajera, pokušavaju da mu se nametnu na jedan suptilan način. Ne, to Tara nikad nije radila, nego uvek juriša, otvoreno, direktno na muškarca koji joj se sviđi. Progoni ga, prati, zove milion puta telefonom i ide mu na vrata. Poput Miljane Kulić je, samo što ne farba kuće kao ona, ali Tari nije bitno da joj tip bude javna ličnost, kao što Miljani jeste", rekla je mlada Beograđanka.

Zbog neuzvraćene ljubavi čak više puta Tara je pretila da će se ubiti, tvrdi sagovornica.

"Znam da je ludo volela i bila spremna i da umre zbog ljubavi. Tara ima mnogo kompleksa, ali ih vešto krije, a samouvereno juriša da muškarca odvede u krevet. Čuj u krevet! Ma gde god stigne da bude sama s njimi da imaju odnos. Pričala mi je kako veruje da ume da zadovolji muškarca da on poludi za njom. Imala je verenika Stefana i on ju je ludo voleo, alije ostavio jer je bila neverna. On joj je zabranio da govori o njemu u rijalitiju, odnosno, rekao joj je da priča šta hoće o sebi, ali da njega ne sme da imenuje", otkriva drugarica Simovljeve.

Kurir.rs/Rijaliti/Foto Printscreen

