5 PUTA ME JE POLILA, A 2 PUTA PLJUNULA! Lazar Čolić Zola otvorio dušu o paklu koji je proživeo sa Miljanom: Zgranuo VELIKIM PRIZNANJEM!

Kad su se Nataša Radan i Lazar Čolić Zola osamili kao ovonedeljni potrčci, di-džej je otvorio dušu o paklu koji je proživeo sa Miljanom Kulić pre ove sezone rijalitija. Kako je istakao, njih dvoje nakon raskida dva i po meseca nisu razgovarali, a strašna situacija razrešila se tek pošto je ona otišla da mu vrati stvari.

Zola je Nataši gledao u šolju, a onda joj se poverio o svemu, ističući da ne može da joj pređe preko pesničenja od proteklog vikenda.

"Otišli smo dole kod nje u Niš. Haos je bio. Bilo je, naravno, i lepih trenutaka, ali bilo je i onih loših. Polila me je pet puta i pljunula me dva puta. Ja sam preko svega toga prešao i sad ovo opet. Ja sam tad raskinuo sa njom, dva i po meseca nismo pričali. Onda smo stupili u kontakt, dopisivali se, moje stvari su bile kod nje. Ona dođe kod mene i eto tako. Ona mi se zaklela da neće biti agresivna. Baš mnogo mogu da tolerišem, ali ovo. Znam da ona mene voli, ali to nije dovoljno", pričao je Zola.

