SVI OVI ŠMEKERI KOJI SE SMEJU BI TO DA URADE, ALI NE MOGU OD MENE! Žabac napravio lom kad je progovorio o vreloj akciji sa Milijanom!

Milijana Božić svojski se potrudila da objasni da se između nje i Žapca ništa nije desilo. Sa druge strane, on je insistirao na tome da se "nije primio" a da ukoliko se i to bude dogodilo - to više neće biti samo rijaliti.

"Čovek je otkopčao kaiš, ja sam mu izvukla kaiš od besa, svađali smo se i raspravljali. Govorila sam mu da ne pije alkohol... Hajde sada ti ponovi, pošto ja ponavljam peti put", rekla je mlada Pilatovićka.

"Ma, šta ima da pričam. Je l' pali nekoga ako se kaže da smo imali ljubav? Kada kažem da nije bilo ništa, nije ni bilo! Ljudi šta je sa vama?" upitao je Žabac.

"Ona je dobra riba... Alberto se smeje, a kao ne bi joj gu*nuo? Svi ovi šmekeri koji se smeju, svi bi ga gu*nuli, ali ne mogu od Žapca! Ja ako se primim na nju, onda to ne bi bio rijaliti više", zaključio je on žustro.

Milojko Božić ovu situaciju iskoristio je da progovori o Milijani kao nikada pre.

"Ona je mnogo agresivna... nije počela još ni domaćica da bude. Ona možda je sa mnom, možda sa Žapcem, možda sa nekim drugim. Voleo sam je, ali sada počinjem da je mrzim", rekao je on pred svima.

Žabac, pak, nije spuštao loptu, niti ga je Milojkov govor omeo.

"Ko ne bi voleo pažnju od mlade žene? Ona se sve pita. Ona je dobra devojka i nije takva kakvu je ljudi prikazuju", izjavio je on.

