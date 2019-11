STAJAO JE NA VRATIMA DOK JE ONA RIDALA U SOBI! Posle svađa, tuča i suza evo ko je izbačen iz vile! NEVERICA

Maja Đorđević, poznata i kao Maja Masaža, izbačena je iz luksuzne vile "Parovi".

Ona je osvojila najmanji procenat glasova - 3,6 odsto, dok je Nemanja Stamatovć Žabac malo iznad nje sa osvojenih 6,8 odsto.

Maja je bila među kontroverznijim učesnicima ove sezone, i već od starta je stupala u svađe, pa čak i tuče sa drugim takmičarima, a već posle nekoliko dana boravka počela je povremeno da plače i kuka govoreći da želi da napusti vilu. To se, ipak, desilo tek sada, oko dva meseca posle početka osme sezone.

Milijana Božić sada može mirno da spava kada zna da je Žabac pored nje.

"Mnogo me glava boli, jedva sam se smirilia. Od srede mi nije bilo dobro", rekla je Milijana.

S druge strane, Milutinu Radosavljeviću Miliju najteže je pao odlazak Maje Masaže.

"Ona se nije snašla ovde i rekao sam joj da ne igra tako. Ona je fenomenalna za rijaliti, mislim da veoma talentovana za glumu, ali nije htela da me sluša. Dao sam sve od sebe", rekao je Mili.

Pre napetog izbacivanja, Milijana Božić bila je vidno potresena u Tajnoj sobi, jer se plašila da će vilu napustiti Nemanja Stamatović Žabac.

"Imam napad nervoze. Hoću i ja da idem kući. Nema potrebe da ja budem ovde ako Žabac ode", rekla je Milijana kroz suze.

"Jel bi volela da živiš s Žapcem?", pitao je Merlin.

"Jedno su želje, a drugo su mogućnosti. Mislim da to nije moguće. Zašto bi on izabrao mene, nema razloga za to", odgovorila je Milijana.

