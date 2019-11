NE MOŽEŠ BEZ ONE STVARI NIJEDNU NOĆ! Miljana Kulić UŽIVO napravila haos, pa se zaklela u sina Željka! HAOS! (VIDEO)

Foto: Printskrin / You Tube

Dok je Marija Kulić zbog supruga Siniše napustila Zadrugu jer mu je pozlilo, njihova ćerka Miljana nastavlja po starom kao da se ništa ne dešava, a njen odnos sa doskorašnjim dečkom je u centru pažnje.

Naime, pošto su prekinuli vezu, Miljana se zaklela u svoje dete Željka da se neće pomiriti sa Zolom, međutim, ipak je došlo do intimnog odnosa nakon svega.

"Ja sam sa nekim svojim bliskim ljudima pričao da sam ja hteo da obavim jedan razgovor, da popričamo o svemu i sredimo sve. Da se spusti tenzija, Tomović i Mića su mi rekli da to tako treba da bude... Mislim da je ružno da govorimo jedno drugom neke stvari, ali teško je sada da se izvlačimo iz te situacije. Radili smo svakakve sitaucije, mislim i na Zadrugu 2 i 3, i posle kiretaže. Činjenica je da između nas vlada ljubav, isto tako vlada strast i teško je da jedno drugo ovde ignorišemo, ja sam to njoj tako objasnio. Ona je to prvo negirala, ali je onda počela da plače. Marija je isto jedan od razloga, Miljana ode tako u apartman, ode normalna, vrati se i vidim na faci da nešto nije u redu. Ne znam zašto ona mene toliko mrzi i zbog čega ima tako loše mišljenje o meni", govorio je Zola.

"Ne mrzi, samo te ne voli. Ona zna šta ja osećam prema njemu, što se tiče kletve, da zaklela sam...", pričala je Miljana, a onda ju je prekinula Nina Babić koja je osula paljbu po Kulićevoj.

"A mi smo debili, meni ovo nije normalno, ti ne možeš nijednu noć bez one stvari, onda nemoj tu da padaš u nesvest, ali i zbog tog jadnog deteta - odbrusila je Nina.

