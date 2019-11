OTKRIVENA NAJMRAČNIJA TAJNA! Mladen Vuletić sa 17 godina pod tušem napravio Mariji dete! KULIĆKA GA ABORTIRALA?!

U rijalitiju "Parovi pre dve godine u javnost je isplivala informacija da je majka Miljane Kulić Marija imala seks sa Mladenom Vuletićem Đomom kada je imao samo 17 godina. Ove navode i sam je pred kamerama potvrdio Vuletić.

Udata Kulićka je nakon letnje avanture sa maloletnikom ostala u drugom stanju, a neplaniranu trudnoću je u strogoj tajnosti prekinula, nadajući se da će njena tajna ostati zakopana do groba. O svemu šta se dešavalo između pobednika "Parova 7" i učesnice "Zadruge 3" iz davne 2007. godine govor dobro obavešteni izvor.

"Đoma se prvi put susreo s porodicom Kulić 2007. godine u Sutomoru. Marija je na more stigla sa mužem Sinišomi ćerkama Miljanom i Tijanom. U to vreme imala je 32-33 godine, top-riba, plavuša, sa izraženim oblinama, izrazito zgodna žena. Svi mladi momci su je želeli za sebe", započinje priču sagovornik, ističući da je uprkos činjenici što je Vuletić bio maloletan sve ukazivalo na to da će imati seks sa Kulićkom.

"Mladen je u to vreme bio maloletan, tek je navršio 17 godina, ali žene mu nisu bile nepoznanica. Marija je bila prepuna seksualne energije i neproživljene životne radosti, pa se dogodilo očekivano", tvrdi dobro obavešteni izvor. Sagovornik je otkrio koje je mlada Marija dugo vrebala Mladena, pa se jednoga dana i osmelila da mu priđe.

"Marija je redovno na plaži posmatrala Đomu i na sve načine pokušavala da ga obrlati kako bi zadovoljila svoje potrebe. Prišla mu je jedan dan ispred picerije i rekla mu da ga želi",priča izvor. Kulićka je ostavila porodicu u hotelu, pa se uputila "na mesto zločina" sa maloletnim ljubavnikom.

"Noću se iskrala iz hotelske sobe, gde je ostavila usnule ćerke i supruga, pa se zaputila kod tuševa. Jedan čovek takođe može da potvrdi ovu priču. On je bio svedok Marijinog i Mladenovog ulaska pod tuševe, gde su imali seks u više navrata", otkriva sagovornik i dodaje kako je vrela akcija trajala do zore. Kulićka je bila živa vatra, a Đoma, očekivano, mlada krv. Uživali su jedno u drugom do ranih jutarnjih časova".

Prema tvrdnjama sagovornika, majka poznate rijaliti-učesnice Miljane Kulić nakon letovanja je shvatila da je u drugom stanju, a bez sumnje je znala da je beba koju nosi Mladenova.

"Marija je ubrzo po povratku u Niš shvatila daje ostala u trudna. Sa mužem Sinišom u to doba nije bila intimna, pa nije postojala mogućnost da dete bude njegovo", priča izvor i dodaje da se Kulićka bez mnogo razmišljani opredelila za prekid trudnoće.

"Bez mnogo oklevanja, zakazala je kiretažu i abortirala je Mladenovo dete. Prijateljica koja je radila u to vreme kao medicinska sestra u bolnici u Nišu mi je ispričala da je prilikom prekida trudnoće bila ravnodušna. Znala je da tajnu o seksu sa maloletnikom, preljubu i neželjenu trudnoću mora čuvati do kraja života, odnosno, da s njom mora otići u grob", zaključuje dobro obavešteni izvor.

Vuletić: Mariju sam je*ao, a Miljanu nisam hteo! obednik sedme sezone rijalitija "Parovi" i sam je pred kamerama priznao da je imao aferu sa Marijom Kulić. - S porodicom Kulić upoznao sam se pre "Parova". Miljanu znam kad je bila devojčica, kad ju je majka vodila na more u Sutomore. Tada sam imao 17 godina, a u to vreme je Marija Kulić imala 32 ili 33 godine. Bila je na moru sa mužem Sikijem i ćerkama Miljanom i Tijanom. Marija i ja smo otišli pod tuševe zajedno i bilo je šta je bilo. Ceo taj familijarni gen se pali na mene. I Miljana se isto palila na mene u prošloj sezoni, ulazila mi je totalno gola u tuš-kabinu, htela da ima seks sa mnom, ali to je sve bilo odbijeno" pričao je svojevremeno Mladen Vuletić. foto: Printscreen/Instagram

Siniša: Marija je abortirala našeg sina Siniša Kulić govorio je za domaće medije kako je njegova supruga Marija Kulić iza sebe imala jedan abortus, koji se dogodio pre njihovog braka. "Marija je bila na kiretaži još dok smo se zabavljali. Abortirala je muško dete, zato smo posle dobili tri ćerke. Tako me je bog kaznio jer sam ja zapravo oduvek hteo sina", pričao je Kulić. foto: Printcsreen

