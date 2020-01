MOGU RUKU DA DAM DA JE IMAO JOŠ NEKU! ZILHA NAS JE UHODILA: Mitrova zapenila zbog EDA, pa joj Kulićeva OČITALA BUKVICU!

Dragana Mitar progovorila je o odnosu sa Edisom Fetićem, a tvrdi da iako je Edo oženjen, imao je i drugih žena pored nje.

Mitrova je rekla da bi mogla da "da ruku" da je Edo bio sa još nekim.

"Ispada da mi je njegova žena poslala poruku, ima pet lažnih profila... Piše Siniši, piše meni, piše njemu... Evo o čemu se radi. On je upoznao moje prijatelje, moje društvo, ali generalno mrzim osobe koje se hvataju nekih priča. Ja mogu da dam ruku sada ovde da je on imao pored mene još neku. On da je bio srećan, ne bi dolazio, kao i ja, izlazila, izlazila dok nisam nekog našla. Nisam se uhvatila za tu pevačicu, Edo je osoba koja... Uvek sam mrzela muškarce koji se k*rče, mene niko nije j*bao za jednu noć, nisam devojka takva", otkrila je Dragana, koja je pričala sa nervoznim glasom.

Takođe, Marija Kulić imala je potrebu da prokomentariše ovu aferu.

"Kad budeš našla slobodnog muškarca, nećeš imati problem. Ti večito tražiš ljude koji imaju decu i ženu. Dragana, ako hoćeš da stopiraš te stvari, nađi slobodnog muškarca. A drugo, kažeš da je on radio jedno, a ti si njemu terala inat, ti si naučila tako kroz život, ti ćeš pored muškarca sa jednog prelaziti na drugog. Ja to u životu nisam čula", odbrusila je Marija.

