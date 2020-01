NE MOGU DA IZBRIŠEM PROŠLOST, JEZIK MI JE BIO BRŽI OD PAMETI! Slomljena Mina progovorila o sukobu sa Mensurom! ŠOK!

Mina Vrbaški ovorila je dušu pa Drvetu mudrosti ispričala sve o sukobu sa dečkom Mensurom, te problemima koji su nastali zbog njegovog agresivnog ponašanja.

"Izgubila sam se, moje emocije mogu da se ugase za sekund i zaboravim na sve, ljudi to ne mogu da prihvate. Više ne znam ni šta pričam, počela sam da lupetam neke gluposti. Trenutno ne mogu da opravdam nijednu situaciju, dešavanja koja su se sinoć desila, zbog njega, jer sam njemu obećala da neću da pokrećem tu temu. Ja smatram da nisam napravila grešku", počela je Mina sa suzama u očima.

"Ispala je svađa zato što sam ja ta koja je njega vukla da se okrene, jer se odjednom promenio, rekao mi je da mu je muka, poljubio me i okrenuo se. Ja nisam mogla da ga probudim, krenuli smo da se svađamo i onda sam ja rekla i što mislim i što ne mislim", nastavila je ona.

foto: Printscreen

Zatim, Mina je otkrila i šta je to bio najveći problem u njihovoj vezi.

"Mene su okrivili da sam ja ta koja je od Mensura napravila negativca i agresivca. Mislim da on neke stvari nije rekao kako misli, već da bi me samo povredio, ja sa njegove strane imam ljubav i imam njegovu pažnju i zaista sam se vezala. I kad se posvađamo, ne mogu da budem ljuta, već ga odmah zagrlim. Iz te osvete nastalo je nešto lepo, a to lepo vuče jako loše stvari zbog kojih se osećam kako se osećam i on ne može da trpi kada drugi ljudi mene vređaju. To što je bilo sa Borom u toaletu, kao što svi znaju, ovde svi svakome ulaze u toalet, ja sam ovde već treću godinu. Glupost koju sam odvalila kada sam rekla: 'Najjači su otišli', tad mi je jezik bio brži od pameti, ali svi su skočili tada. Lepo mi je mama rekla da treba da se borim sa ovim vetrovima ovde."

foto: Printscreen

"Rekao mi je pre nego veče da me na neki način voli, ali da će morati da povuče ručnu, jer ni on nije siguran u mene. Ja sam mu otvoreno pričala o odnosima sa drugim muškarcima, ja ne mogu sebe da promenim preko noći. Ja ne mogu moju prošlost da izbrišem iz glave. Mislim da sam ja kriva što je on agresivan, jer sam ga ja napravila takvog. Mića mi je rekao da sam ja najgora i najcrnja. Prebacuje mi se moj odnos sa Vladimirom, loše se osećam jer ne mogu sebe da iskontrolišem, da budemo kao Tara i Mateja, Ana i David. Oni su savršen par, ja ne znam kako sebe ne mogu da kontrolišem u nekim situacijama, želim da budem pozitivan lik u nekoj sezoni. Najviše me je dotaklo kada je rekao da će mi reći njegovo iskreno mišljenje, pa je rekao da se meni svaki treći muškarac svidi", dodala je ona.

Pošto je bila iskrena, Drvo mudrosti na kraju joj je ispunilo muzičku želju.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir