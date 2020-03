KOMŠIJE IZ PILATOVIĆA TVRDE! Milojkova ćerka je očajna: Mora da je omađijan, pa ne postaje se lako budala od GOSPODINA!

Ćerka Milojka Božića, Jasna, navodno je očajna zbog očevog medijskog eksponiranja u vili "Parova", ali i zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja. Ona navodno ne želi ni da čuje za njega iako je srce i duša bole, kao ni drugo dvoje Milojkove dece, otkrivaju prve njegove komšije u selu Pilatovići.

"Milojko je bio fin čovek, ali to više nije ista osoba otkad se vucara sa onom malom rospijom Milijanom. Mlad se penzionisao, otišao u invalidsku penziju i vratio se iz Beograda u Pilatoviće. U Beogradu ima stan koji mu je ostao od roditelja. Razveo se od žene davno, pre mnogo godina, a deca, njih troje ima pored Jasne, školovala su se i završila fakultete i osnovala porodice. Dvoje dece mu je u Beogradu, a jedan sin u Švajcarskoj. Svi smo bili u čudu šta se s njim desilo kad je počeo vezu s tom vrcom, koja nije normalna jer je nimfomanka. Gledamo šta rade u 'Parovima' i stid nas je u njihovo ime jer ona pred njegovim očima naskače na ljude, srčka će da ga strefi na kraju. Ko će onda da ga sahrani, kad su ga se deca odrekla, a on može i u 'Parovima' da umre zbog Milijane. Srce ga muči. Milojkova deca su očajna, kao što bi bila i svakog od nas kad bi im roditelj poludeo kao što je on", ispričala je navodno jedna od prvih Božićevih komšinica, simpatična baka iz Pilatovića.

Komšije Božića utrkuju se da prepričaju kadrove iz "Parova" koji su ih šokirali i koje selo prepričava.

"Kuku meni šta priča Milojko u rijalitiju. Pa on je skrenuo sa uma. Ljudi ga žale i psuju. Pita ga voditeljka pre neko veče hoće li da napravi dete Milijani, a on priča kao da su mu vrane mozak popile: 'Njoj ne želim da napravim dete. Ne želim ni da je gledam. Eto joj ga Mili. Ona ne može nikoga ni da voli.' Uprkos svemu što mu radi, on je i dalje zaljubljen u nju", rekla je ona, dok je njen muž pokušavao da ispriča kako je video Milojka u jednoj nedavnoj sceni, ali od smeha mu to teško polazi za rukom.

"Pa hteo sam da crknem od smeha dok je Milojku srce htelo da iskoči iz grudi dok je debeli Kiki skakao po njemu na podu. Muškarac od 200 kila prerušen u ženu sedi na dedi i proverava da li može da je*e. Pa to je crni humor."

Božićev komšija je na kraju ipak pokušao da ga opravda.

"Ja mislim da je Milojku neko nešto ugatao jer ne postaje se lako budala od gospodina kakav je bio", zaključio je on.

