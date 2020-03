EDO PRETIO DA ĆE JOJ POLOMITI NOGE: Ljubavnik Dragani svašta priča ispod pokrivača, isplivali JEZIVI DETALJI! (VIDEO)

Draganu Mitar gledaoci su pitali da li namerno provocira dečka sa kojim je u vezi kako bi od njega stvorila nasilnika.

"Nema potreba da ja od nekoga napravim nasilnika, to je do drugih osoba koje tako odreaguju, ko je slab, taj će da popusti", rekla je Dragana.

"Vodim se time da je to neka nenormalna emocija i da pokušava da iz mene izazove najgore. Ja sam to već objasnio, ovde se ljudi kače, ja kada sam u besu kažem najgore misli. Ja sam siguran da je ona u besu rekla stvari koje se nisu desile, ili su se desile iz njene tačke gledišta tako kako je ona videla. To će samo vreme pokazati", rekao je Edis.

"Dragana nam je pokazala modrice i bilo je na nozi i rekla je da hoće da ide kući, rekla je da to i napolju radi, pa da zamislimo šta joj sve radi ispod pokrivača. Rekla je da joj je pretio da će joj noge polomiti, da je to radio i napolju. Milane, svašta nam je rekla", tvrdila je Jovana Tomić Matora, što je i Bane Čolak potvrdio.

