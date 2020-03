ANABELA I GAGI IZNELI SAV PRLJAV VEŠ! Čija su deca, ko je uzimao NOVAC, gde je Atijasova bila 3 godine a onda ŠOK detalj

Svađe i prepirke između Anabele Atijas i Gagija Đoganija ne jenavaju, a sada je denser otkrio da pevačica ima potpuno starateljstvo nad ćekama.

Luna je prekorila svog oca Gagija Đoganija što je otkrio da Anabela Atijas nije podigla knjižicu svoje ćerke kada je bilo vreme za to.

- On je pre dva minuta rekao da neće iznositi stvari iz privatnog života, da će sačekati neko vreme, ali on ne može da izdrži - rekla je Luna nervozno.

foto: Printscreen/Youtube

Nakon toga, voditelj Milan Milošević je upitao Anabelu koliko joj je finansijski Gagi pomagao oko odgajanja dece, na šta je ona odgovorila sledeće:

- Davao je Lunin novac. On je spomenuo neku knjižicu, ta knjižica može uvek da se podigne. On ne zamera sebi što svojoj ćerki nije pomogao pri pucanju slepog creva. Kada je bila životno ugrožena, on ništa nije uradio, a njen očuh joj je pomogao, a on je i dan danas čuva - rekla je Anabela.

- Taj razvod je bio sporazuman. Nisam ni gledao šta piše u tom ugovoru. Kada sam video advokate, ja sam bio zgrožen. Nakon godinu dana ja sam prelistao ugovor i shvatio da je ona preuzela celokupno starateljstvo. Ja nisam znao da ona može da uzme nad decom starateljstvo 100%. Nina je bila non-stop uz mene. Luna je davala novac za nas, to je bilo za mene i moje dete. Anabela nije bila tu tri godine. Tri godine sam bio uz Ninu, a ona je bila po društvenim mrežama - rekao je Gagi.

- Koliko si ti ovde, vidiš li ti koliko lažeš! Bila sam bolesna, lečila sam se, ako jedan otac ne može da uzme svoju ćerku i odveze do škole, a ja mrtva bolesna, ja se stvarno izvinjavam - dodala je Atijasova zgroženo.

- Ja sam bila u "Zadruzi" 3 godine, nemam te informacije. Znam da je bilo nekih problema. Ja sam tatu posavetovala da spusti loptu, da ne otvara nove teme - pričala je Luna koja nije mogla da potvrdi Gagijeve reči.

foto: Printscreen

Kurir.rs

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir