Zorica Marković prišla je Luni Đogani nakon haosa koji su joj priredili roditelji. Đoganijeva se jadala Zorici, tvrdeći da njeni roditelji žele da je odvoje od dečka Marka Miljkovića.

"To je moja majka, ja moram to da mu kažem! Provocira ona njega i on nju... Što ja moram da dokazujem drugima da se volimo, kada ja to osećam! Ovo je kao da nas odvajaju", pričala je Luna.

