ŽESTOK OKRŠAJ IVANE I KARIĆA: Novopečeni ljubavni par opasno ZARATIO! Stefan BUKTAO od besa, pa joj ODBRUSIO (VIDEO)

Veliki šef je danas zadao zadrugarima zadatak da se fotografišu za kalendar, a za glavnog fotografa je izabran Stefan Karić. On je bio izuzetno posvećem ovom poslu, a njegova devojka Ivana Šopić prozvala ga je da se previše zalaže i da se, prema njenim rečima "izložio".

"Debilčina mala. Hajde mentolu mali", govorio je Karić.

"Idi žali se malo. Šta urlaš po celoj kući", bila je besna Ivana.

"Šta urlam, tebi pričam. Hajde prekini! To tvoje p*dersko ponašanje možeš nekom dtugom. Rekla si da su me uradili kao majmuna", naveo je on.

