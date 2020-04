VOLIM ANABELU BEZ OBZIRA NA SVE: Gagi Đogani potišten posle razgovora sa BIVŠOM, a njoj je OTVORIO DUŠU! (VIDEO)

Gagi Đogani vodio je razgovor sa svojom bivšom suprugom Anabelom Atijas, a sada je Jeleni Pešić otkrio kako se oseća.

"To je naša obaveza, moramo da budemo zajedno. Zvao sam je da vidim šta se izdešavalo pre mog ulaska, to je ključ. Sada mi je sve ispričala. Anabela se mnogo dala, stvarno se dala, eto... Želi da je ima pod kontrolom, ali to je nemoguće. Luna nema osećaj za to što je uzela stan, nisam ni ja imao osećaj kad sam uzeo prvi, nisam shvatio težinu. Znaš kad sam to shvatio... Kad sam prestao da radim i kad nisam imao novac. To deca ne shvataju, ne razumeju. Naročito kada su na vrhu. Danas u Srbiji imati krov na glavom, treba da bude presrećna", istakao je Gagi.

foto: Printscreen

"Drago mi je što ste popričali, Ne znam šta da kažem, vi svi možete da puknete psihički", priznala je Jelena.

"Bez obzira na sve, ja nju volim kao majku svoje dece, žao mi je da pada i histeriše. Da mogu da pomognem, pomogao bih. Ona već 15 godina ima anksioznost. Nije je mazio život, prošla je sve. Tata joj u Sarajevu, majka u Švedskoj, nema kome da se obrati, a ja sam bio tu", odgovorio je Gagi.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

